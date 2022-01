La controversia entre el cantante y productor Kanye West con su todavía esposa Kim Kardashian sigue dando de qué hablar.

El capítulo más reciente se escibió ayer sábado, 15 de enero, cuando el propio artista, conocido ahora como Ye, denunció a través de las redes sociales que tanto Kim, como su entorno, estaban tratando de impedir que pudiera estar en la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago, quien celebró sus cuatro años junto a Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y el cantante Travis Scott.

“Bueno, solo le deseo a mi hija un feliz cumpleaños público. No se me permitió saber dónde era su fiesta”, afirmó la celebridad. “Estoy poniendo esto en línea porque necesito tu apoyo. Llamé a Kim, envié mensajes de texto a las niñeras, hablé por teléfono con Tristan, él dijo que le preguntaría a Khloe, pero nadie me ha dado la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija. Se que se le quedará impregnado en su mente que yo no estuve allí para ella”.

La fiesta con motivos de Barbie y LOL! se llevó a cabo en la residencia de Los Ángeles de Scott, por lo que más adelante en el día el propio cantante le envió la dirección a West para que pudiera estar en la actividad. Más adelante, West admitió en otro vídeo, que la propia Kylie le dio acceso a la residencia, luego de que los empleados de seguridad de la residencia no lo dejara entrar a la misma inicialmente.

Durante el día, Alina De La Hoya, hija del boxeador Oscar De La Hoya, y quien estaba invitada en el cumpleaños, publicó en sus “stories” en Instagram varios vídeos del evento. En uno de ellos se puede apreciar a West charlando tranquilamente con Kris Jenner, madre de Kim Kardashian y abuela de Chicago.

“Estoy bien feliz en estos momentos. Acabo de salir del cumpleaños de Chi. Tengo que agradecer a Travis Scott por haberme enviado la dirección y la hora, y por haberse asegurado que yo pudiera compartir y vivir el cumpleaños con mi hija y estar ahí con el resto de la familia”, explicó West en un vídeo grabado en su auto luego de salir de la fiesta. “Vi a todo el mundo, a Kris, Cory, Kylie, quien me dejó entrar cuando llegué allí, porque la seguridad me paró cuando llegué al lugar. Pero esto es un asunto de solo tener una conversación y un diálogo abierto. Todo el mundo tuvo un buen tiempo y estoy feliz de haber esta allí por mis hijos. Quiero agradecer a todo el mundo por su apoyo e en esta situación para poder tener control de forma legal de mi narrativa. Se que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo y que tienen distintas opiniones sobre las cosas que hago, pero esto es diferente, porque esto es mi enfoque principal. Mi vida gira alrededor de mis hijos y hoy tuve un momento espectacular. Gracias a todos por el apoyo”, concluyó.

Más adelante, se supo también que West había acordado con Kardashian, varias semanas atrás, celebrarle otro cumpleaños a Chicago una vez concluyera la fiesta

Nueva canción

Un día atrás, West también expresó su frustración con Kim y su familia en la nueva canción “My Life Was Never Eazy”, en colaboración con The Game, donde amenaza de “golpear el trasero de Pete Davidson”, en referencia al comediante que tiene actualmente una relación amorosa con Kim Kardashian.

Ni la estrella de los ‘realities’, que solicitó el divorcio de Ye en febrero pasado, ni el comediante han hecho comentarios sobre la canción, que también contiene una línea sobre la “nueva perra” de Ye. El artista de rap recientemente comenzó a salir con la actriz Julia Fox.

En la tarde de ayer también se supo que la Policía de Los Ángeles investigaba un reporte por agresión presentado contra West. Según el informe, el incidente que llevó a la denuncia ocurrió en el centro de Los Ángeles cerca de las 3:00 a.m. del jueves. Hasta el momento no se han hecho arrestos.