San Juan - En lo que debía ser uno de los momentos más importantes y agradables de la carrera actoral de la española Karla Sofía Gascón, su nominación al Oscar en la categoría de mejor actriz, se ha convertido en una pesadilla que, desde luego, pasará a la historia por su contexto negativo. Eso es, claro está, si el 2 de marzo no hace historia al convertirse en la primera persona trans en ganar el premio más importante de la industria del cine a nivel mundial.

Sin embargo, antes de que llegue ese momento, es importante conocer cómo comenzó toda la controversia que ha envuelto en las pasadas semanas a la protagonista de la película “Emilia Pérez” y de qué manera se ha ido cociendo este entramado de comentarios, juicios morales y antiguos mensajes. Todos estos acontencimientos podrían costarle a Gascón recibir el premio Oscar de este año, pero también la podría afectar por el resto de su carrera profesional.

23 de enero de 2025

Gascón hizo historia al convertirse en la primera persona abiertamente trans nominada a un Premio de la Academia, en este caso en la categoría de mejor actriz. Habiendo sido también nominado a los Golden Globe y a los Premios del Sindicato de Actores de Cine, en ese momento Gascón fue considerada como una de las favoritas para ganar el Oscar de este año.

30 de enero de 2025

En una entrevista con el periódico brasileño “Folha'”, de Sau Paulo, Gascón sugirió que los publicistas que trabajan para la actriz Fernanda Torres, nominada al Oscar en la misma categoría que la española, habían hablado negativamente sobre ella y de la película “Emilia Pérez”.

“No es necesario derribar el trabajo de alguien para destacar el de otro”, se quejó. “Nunca, en ningún momento, he dicho nada malo de Fernanda Torres ni de su película. Sin embargo, hay gente que trabaja con Fernanda Torres y que nos está denigrando a mí y a ‘Emilia Pérez’. Eso dice más de su película que de la mía”.

Después de que sus comentarios provocaron indignación, Gascón emitió una nueva declaración en la que afirmaba que lo que ella decía no se extendía a aquellos “directamente asociados” con Torres. “Soy una gran fan de Fernanda Torres y ha sido maravilloso conocerla en los últimos meses”, aclaró Gascón. “En mis comentarios recientes, hice referencia a la toxicidad y al discurso de odio violento en las redes sociales que lamentablemente sigo experimentando. Fernanda ha sido una aliada maravillosa, y nadie directamente asociado con ella ha sido más que comprensivo y enormemente generoso”.

30 de enero de 2025

La indignación contra Gascón estalló en las redes sociales después de que la periodista Sarah Hagi encontrara una serie de tuits publicados en la cuenta de X, antes Twitter, de la actriz española entre 2020 y 2021.

En uno de los mensajes publicados en septiembre de 2020 Gascón escribió: “El Islam es maravilloso, sin ningún machismo. Las mujeres son respetadas, y cuando son tan respetadas se les deja un pequeño agujero cuadrado en la cara para que se les vean los ojos y la boca, pero sólo si se comportan... ¡Qué profundamente repugnante en la humanidad!”

En otro del 22 de noviembre de 2020 indicó: “Lo siento, ¿es solo mi impresión o hay más musulmanes en España? Cada vez que voy a recoger a mi hija del colegio hay más mujeres con el pelo cubierto y las faldas hasta los tacones. El año que viene, en lugar de inglés, tendremos que enseñar árabe”.

Gascón también publicó una serie de tuits sobre George Floyd en los días posteriores a su muerte a manos de un agente de policía en los que lo describió como “un drogadicto” y un “estafador”.

Tras los Oscar de 2021, Gascón se quejaba en un post: “Cada vez más los #Oscar parecen una ceremonia de cine independiente y reivindicativo, no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M (Marcha de las Mujeres). Aparte de eso, una gala muy, muy fea”.

31 de enero de 2025

Después de eliminar los polémicos tuits, Gascón hizo una declaración a “The Independent” donde se disculpó por los antiguos ‘tuits’. “Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en las redes sociales que han causado daño. Como parte de una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y me siento profundamente apenado por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

31 de enero de 2025

Ante una avalancha de comentarios e interacciones, Gascón borró su cuenta en X y denunció amenazas de muerte en su contra. “Lo siento, pero ya no puedo permitir que esta campaña de odio y desinformación me afecte a mí y a mi familia, por lo que, a petición de ellos, cerraré mi cuenta en X”, explicó en su momento. “Me han amenazado de muerte, me han insultado, maltratado y acosado hasta el agotamiento. Tengo una hija maravillosa a quien proteger, a quien amo con locura y que me apoya en todo”.

1 de febrero de 2025

La actriz Zoe Saldaña, coprotagonista de Gascón en “Emilia Pérez”, respondió a la creciente controversia durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres en indicó que “todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”. “Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”, añadió la nominada al Oscar en la categoría de mejor actriz secundaria por su trabajo en “Emilia Pérez”. “Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y eso me entristece”.

Según “The Independent”, Gascón tenía previsto aparecer en la sesión de preguntas y respuestas, pero nunca llegó.

3 de febrero de 2025

Durante una entrevista de una hora con CNN en Español, Gascón rompió a llorar mientras respondía preguntas sobre su historia en las redes sociales y le dijo al entrevistador, Juan Carlos Arciniegas, que ella “no era racista”.

Entre los temas de los que habló, la actriz abordó su tuit sobre George Floyd, cuyo asesinato en 2020 desencadenó el movimiento Black Lives Matter, diciendo que había sido malinterpretado. “Él era una persona que había estado en una situación muy difícil en su vida y nadie lo había ayudado y, de repente, se convierte en un símbolo de una causa y todo el mundo lo quería”, destacó la española. “Que alguien piense que… alguna vez he insultado a una persona por su color de piel, no le permito eso a nadie, a nadie”, indicó mientras se le cortaba la voz.

Respecto a varios tuits suyos que han sido condenados como islamófobos, Gascón comentó que eran críticas al Islam radical y que no había causado daño a nadie. De hecho, mencionó que tenía una relación con una mujer musulmana “a quien adoro, a quien amo y que me ha enseñado mucho sobre el respeto a las personas”.

5 de febrero de 2025

Según “The Hollywood Reporter”, la plataforma de contenido de ‘streaming’ Netflix eliminó a Gascón de los correos electrónicos promocionales de la película “Emilia Pérez”, y planeaba editar los carteles de la película para darle más protagonismo a Saldaña. También, afirmaron que Netflix no iba a cubrir ninguno de los gastos de viaje de Gascón para promocionar la película y no la llevarían a Los Ángeles para hacer campaña por la película en el período previo a los Premios de la Academia el 2 de marzo. La votación para los premios Oscar terminó el pasado 18 de enero de 2025.

5 de febrero de 2025

En una entrevista con “Deadline”, el francés Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”, desmintió a Gascón y se mostró triste por todo lo que estaba ocurriendo con las controversias alrededor de la figura de Gascón. “Es muy difícil para mí recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos en el set, que realmente se basaba en la confianza. Cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como caer en un agujero. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable”, destacó el director de películas como “Le bureau des légendes” y “Les Olympiades, Paris 13e”.

Cuando se le preguntó si había hablado con Gascón, Audiard respondió que “no he hablado con ella y no quiero hacerlo. Ella está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa”, añadió el nominado al Oscar en la categoría de mejor director. “¿Por qué se está haciendo daño a sí misma? ¿Por qué? No lo entiendo, y lo que tampoco entiendo de esto es por qué está dañando a personas que eran muy cercanas a ella”.

5 de febrero de 2025

En un artículo publicado en el periódico “El Mundo”, se supo que la editorial española Dos Bigotes canceló la publicación de una nueva versión de la novela autobiográfica “Karsia”, publicada en 2018 bajo el nombre de Carlos Gascón (previo a la transición). La editorial especializada en contenidos LGTBI y feministas tenía previsto la publicación de dicho libro para el 17 de marzo de 2025, dado al interés que había provocado la actuación y eventual nominación a los Oscar de Gascón. Según el diario, esta no era la reedición del texto original, sino una nueva edición corregida y revisada.

5 de febrero de 2025

Nuevamente, la actriz quiso zanjar las polémicas y publicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram donde expuso su punto de vista de todo lo que estaba pasando. “En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente, porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el ‘cancel culture’”, destacó la actriz e 52 años.

6 de febrero de 2025

Según supo EFE, Gascón no acudirá a la gala de los premios Goya del sábado, 8 de febrero de 2025, que se llevará a cabo en Granada, para evitar que continúe la polémica surgida por sus antiguos ‘tuits’.