Momentos antes de subir al escenario del Coliseo de Puerto Rico para proseguir con su gira “Bichota Tour 2021″, la cantante colombiana de música urbana, Karol G, quiso compartir con sus seguidores las secuelas de su aparatosa caída la noche del viernes en un escenario en Miami.

La artista publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el cual uno de sus asistentes mostró, uno a uno, los hematomas en su cuerpo, que incluyó golpes en sus hombros, en el muslo, en sus rodillas, en su tobillo y en uno de sus pies.

“La nena de Medellín está intacta y lista para romper PR”, mencionó el asistente de la colombiana, mientras esta reía. Fue la propia cantante quien mostró sus uñas y bromeó indicando que ya se había arreglado las uñas que se le partieron durante la caída.

En varios vídeos publicados en las redes sociales, se ve cuando Karol G se tropieza en uno de los escalones superiores de las escaleras que están en el escenario del espectáculo, y cómo cae y rueda hasta el descanso de las escaleras. Acto seguido, se tomó varios segundos hasta que se levantó y continuó con el espectáculo.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla (entre risas)... me duele to’, me duele to”, mencionó la cantante momentos después durante el espectáculo en el FTX Arena, en Miami. “Pero nada, ¿ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida?”, explicó la intérpere de “Tusa” mientras contenía las lagrimas.

A pesar de los moretones, la colombiana se presentó anoche en el Coliseo de Puerto Rico ante casa llena y quiso mostrarle a sus fanáticos que el suceso ya había quedado en el pasado. “¡Hey PR! ¡Hey, real! Me importan treinta contenedores lo que pasó ayer porque estoy en el fucking Choliseo!”, mencionó una eufórica Karol G, quien durante el espectáculo se limitó a pausados movimientos de baile.

El “Bichota Tour 2021″ continúa hoy, 28 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico. El 4 y 5 de diciembre, la intérprete de “El Makinon” se presentará en su ciudad natal, Medellí, y luego continuará con su gira por Texas, Washington DC e Illinois.