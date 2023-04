El exponente urbano Ken Y se convirtió anoche en padre por quinta vez con el nacimiento de su hijo Kendric, fruto de su matrimonio con Yessenia Reyes.

El artista que se presentó el sábado pasado junto a RKM en concierto en el Coliseo de Puerto Rico compartió la noticia del nacimiento de su bebé con un emotivo mensaje dedicado a su compañera en las redes sociales junto a la imagen del nuevo miembro de la familia.

“Este post es para ti… A ti que me enseñaste que amar no es solo una palabra bonita. Tu que viste en mi lo que yo daba por perdido. Pusiste mis pies en tierra. Contigo aprendí que lo único por lo que vale la pena luchar es por la familia. Que todo lo demás es bueno…pero pasajero. Cuando dije q me iba a casar muchos pensaron que estaba loco. Me casé! Cuando dije que iba a tener un 5to hijo también dijeron que estaba loco. Loco? Loco es rendirse en la búsqueda de la felicidad! Y la verdad, ni yo me lo creo! Pero mi Padre celestial es tan bueno que siempre nos da otra oportunidad. Llegaste en el momento perfecto. Estoy seguro que serás una gran madre para Kendric! Gracias por lo buena que eres con Kimberly, Kenia, Kenito y Kelian! Por eso y más, este post es para ti… @ycnia_rys Te amo”, expresó el artista en la dedicatoria a su esposa.

Kenny Rubén Vázquez Félix, nombre de pila del cantante gurabeño, se casó en noviembre de 2022 con Reyes en una hermosa ceremonia. Comenzaron a salir como pareja en el 2021.

Ken-Y contrajo matrimonio con Yessenia Reyes. (Suministrada)

En una entrevista reciente con El Nuevo Día el artista expresó que no cambiaría nada en su rol como padre, ya que cada uno de sus hijos le ha permitido ser una mejor persona.

“Voy para mi quinto hijo. De cambiar algo, pues no cambiaría nada. Creo que después de todo cada uno han sido experiencias distintas. Me han hecho ser el padre que soy. No soy el mejor padre del mundo, pero hoy día trato de ser lo mejor para ellos. Recibo mucho amor de parte de ellos, a pesar de que no convivo con cuatro de ellos. Trato de suplir sus necesidades en cuanto a educación y cosas importantes. Trato de dividirme para poderle darle tiempo de calidad. No cambiaría nada. Lo que está ya pasó y es lo que me ha hecho el padre que soy”, indicó Ken Y en entrevista publicada el 29 de marzo en El Nuevo Día.

Cabe destacar que algunos de sus hijos, entre ellos Kenito, fruto de su relación pasada con la cantante y presentadora Daniela Droz fueron parte del espectáculo que RKM y Ken Y ofrecieron en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.