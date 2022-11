El artista urbano Ken-Y contrajo nupcias en la tarde de hoy, viernes, con su prometida Yessenia Reyes, según lo confirmó el propio intérprete en su cuenta oficial de Instagram.

Kenny Rubén Vázquez Félix, nombre de pila del cantante gurabeño, indicó que conoció a Reyes en el 2008, y aunque mantuvieron una amistad cercana, finalmente comenzaron a salir como pareja en el 2021.

La relacionista Elizabeth Sánchez, quien es amiga de Ken-Y, confirmó la unión de ambos y añadió que la ceremonia estuvo a cargo del pastor evangélico José Peguero. Sánchez resaltó que los recién casados tomarán varios días para su luna de miel.

En una publicación de Instagram del 22 de noviembre, Vázquez Félix resaltó que nadie lo hizo cambiar de parecer para tomar la decisión de casarse, sino que tomó la decisión al Reyes llegar a su vida, a quien describió como la “persona que te sube de nivel”.

“La gente me pregunta quién logró cambiarme al punto de querer unirme en matrimonio. La realidad es que nadie tuvo que cambiarme pero, si es justo decir que llega esa persona a tu vida que te sube de nivel. Que te ama con la misma fuerza. Ni más ni menos. Un balance imperfecto que mientras más desacuerdos, más van descubriendo juntos que no es entenderse, sino aceptarse. Yo no siempre voy a ser ese príncipe azul que la enamoró. Ni ella la princesa de mis sueños. Pero sé que siempre seremos dos humanos que nos encontramos sin planificación, tan cerca, tan lejos”, escribió el artista urbano junto con una foto de ambos en una playa.

Vázquez Félix, junto con RKM (José Nieves), formaron el dúo Rakim & Ken-Y en el 2003 y, juntos, cosecharon grandes éxitos en el género del reguetón. El primer disco de RKM y Ken-Y, “Masterpiece”, salió a la venta en el 2006, y luego produjeron otros dos proyectos, “The Royalty” y “Forever”.

Ambos optaron por separarse amigablemente en el 2013 para concentrarse en proyectos individuales; “The King of Romance”, en el caso de Ken-Y, y “Diferente”, el primer álbum de RKM como solista. En el 2017, ambos artistas anunciaron que se unirían nuevamente en los escenarios.