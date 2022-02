Cuando el reguetonero Ken-Y tomó la decisión de darle continuidad a sus proyectos independientes para enfocarse en su carrera como solista, lo hizo porque no se sentía satisfecho con las expectativas musicales del dúo en los últimos meses.

La determinación la hizo el año pasado, consciente de que no era la primera vez que se separaba de su amigo y hermano RKM. En el 2013 ambos tomaron sus respectivos caminos, pero volvieron a trabajar en conjunto bajo el binomio de reguetón que se conformó en el 2003. La diferencia ahora -según dijo- es que está seguro de que la decisión será de beneficio para ambos.

“Ambos nos vamos a beneficiar de tomar nuestras carreras y proyectos individuales”, afirmó el reguetonero.

La semana pasada Ken-Y lanzó su nuevo tema “Falsas palabras” y con ello inició su etapa como solista en vías de concretar sus gustos y versatilidad musical dentro de un estilo que lo define y proyecta su identidad.

“Esta vez retomo mi proyecto personal y me siento muy bien al darle continuidad a un deseo que viene de hace tiempo. Quería adaptar mis propias ideas, mi visión… Estoy en otra etapa de mi vida y quiero hacer lo que realmente me gusta. No sentía que en el dúo se estaba dando el resultado esperado y quería ya empezar a hacer cosas nuevas. Tener otras expectativas”, explicó el exponente que aseguró no tiene controversias con su compañero RKM.

“A nivel profesional cambia nuestra relación porque no vamos a estar juntos como antes, pero en lo personal no ha cambiado nada ya que RKM sigue siendo mi amigo y hermano. Este no es el fin de semana”, aseguró.

La voz de “Sentirte mía” aclaró que su carrera en solitario la llevará a la par con los compromisos que requiera cumplir con el dúo RKM & Ken-Y. Por el momento el dúo no tiene nada en su calendario de presentaciones, para las próximas semanas.

Con la balada “Falsas palabras”, Ken-Y pretende provocar añoranza y nostalgia a temas románticos, dos elementos que, aunque siempre han estado presentes en su carrera musical, ahora puede crearlos y adaptarlos a su gusto.

Para el nuevo tema, que integra acordes de piano, el reguetonero recurrió al productor Marcos Sánchez. La letra fue una coautoría que narra la tristeza por un amor no correspondido y la frustración por las promesas incumplidas.