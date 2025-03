Kiara Liz Ortega sobre construcción de ciclovía en Rincón: “Es sumamente triste”

View this post on Instagram

“Rincón es magia. Es el lugar de escape de muchos y un paraíso para los que viven allí. Un paraíso que respetan, que protegen y conservan. De verdad, mi admiración para todos los que han estado protestando. Ustedes tienen la razón, solo un ciego no lo ve. Hacer una construcción sin respetar la zona marítimo terrestre es una pérdida de dinero. Su tiempo de vida probablemente será menos de 5 años (solo basta mirar las condiciones en las que están todos los otros paseos que se construyen en la costa). Millones de dólares botados a la basura. Aquí está demostrado que nuestros líderes no quieren a Puerto Rico, no valoran sus recursos naturales y todo es un negocio y un ego desmedido. Triste por demás”, expresó junto a un video.