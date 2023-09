¿Sabías que la abuela de la cantante Taylor Swift formó parte de un conocido programa de la televisión puertorriqueña en la década de los 60?

En medio de la exitosa gira mundial “The Eras Tour”, con la que celebra 17 años de carrera y que está a punto de superar el récord como el tour más lucrativo de todos los tiempos, resurgió la curiosidad sobre su la familia, específicamente por su abuela Marjorie Finlay.

Si eres un “Swiftie” recordarás que la cantante de 33 años que se convirtió en la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify, le dedicó la canción “Marjorie” a su entrañable abuela.

Además, en varias ocasiones durante su gira, la intérprete de “Look What You Made Me Do” ha resaltado la influencia de Marjorie en su fructífera carrera musical.

Aquí te contamos algunos datos curiosos, que aparecen en varios recortes de artículos periodísticos que datan de 1962, de la abuela materna de una de las celebridades más influyentes de estos tiempos:

♦ Durante sus años de juventud, Marjorie Moehlenkamp -su nombre de soltera- fue una destacada cantante de ópera integrante de la Orquesta Sinfónica de St. Louis en la década del 1950.

♦ Luego, se casó con el soldado Robert Finlay, y debido a los deberes de la milicia, la pareja vivió en varios países caribeños, como Venezuela, Cuba y Puerto Rico.

♦ Marjorie vivió en la Isla del Encanto durante siete años con su esposo y su hija, Andrea Gardner Swift, madre de Taylor.

♦ Durante ese periodo formó parte de la Sinfónica de Puerto Rico y hasta llegó a tener su propio programa de televisión en los años 60. “El Show Pan-Americano” era un programa de juegos bilingüe que se transmitía todas las noches desde Santurce. El popular show contaba también con la participación del productor cubano, Gaspar Pumarejo.

♦ Marjorie murió el 1 de junio de 2003 a los 74 años y aunque no pudo presenciar en vida en lo que su pequeña nieta se convertiría, no cabe la menor duda que su historia siempre tendrá un papel esencial en la vida de Swift.

Artículo de prensa que reseña la vida de la abuela de Taylor Swift. (Suministrada)

“Miss Finlay entró en la televisión en 1960, cuando se necesitaba una chica americana que hablara un español entrecortado para un programa bilingüe panamericano destinado a lograr un mejor entendimiento en todo el continente americano a través de su música”, explica un artículo de prensa que reseñaba el programa, donde aseguraban que “miles de puertorriqueños estaban encantados y entretenidos con Finlay”.

“Mi español era lo suficientemente malo como para ser gracioso y al público le encantó”, bromeó Marjorie en una entrevista.