Por culpa de un “conductor distraído” la actriz Laura Flores sufrió un accidente mientras viajaba en bicicleta. Así lo relató ella misma a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde mostró cómo quedó afectado su pie derecho.

“Reconstrucción del dedo medio. ¡Esto duele mucho!”, compartió. En su fotografía se ve su pie morado en la parte de en medio misma que tiene cintas transparentes, además se le nota hinchado y con el dedo medio torcido.

Según explica, el conductor al no verla se echó en reversa y su goma pasó sobre el pie de la actriz. La celebridad, reconocida por trabajar en telenovelas como “Al diablo con los guapos”, agradeció a un doctor de nombre Michael Cohen por atenderla de inmediato. La artista escribió que tendrá que pasar por el quirófano para quedar bien de su pie.

Varias horas después publicó otra foto de una radiografía de su pie operado en la que comunicó a sus seguidores que “Ya quedaron dos clavos instalados de por vida. Bendita Ciencia! Gracias de corazón por su cariño, me hacen sentir muy bien y así ya no me duele mi “patita” Bendiciones!!”.

Entre los mensajes que ha recibido está el de la también actriz Erika Buenfil donde le pide que se cuide mucho. Pero no faltaron las bendiciones, los adjetivos de dolor, y todas las buenas vibras para que tenga una recuperación buena.

“Dios te bendice Laura, cuídate mucho, siento mucho lo que te pasó”, “Ouch, Laura eso debe de doler, que mala suerte. Recupérate pronto”, “Ayyy Dios!! que dolor”, entre otros más. Hasta el momento la actriz y cantante no ha querido hablar sobre esto y no se sabe si la persona propietaria del auto cubrirá los gastos médicos de Flores, ya que esto es considerado como accidente vial.