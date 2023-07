La empresaria, actriz y cantante de música sacra, Thirsa Ramos, posee una ascendente carrera artística que ha podido desarrollar en distintos medios. Una de sus participaciones más acertadas ha sido con el personaje “Gigi Gutz” en la emisora cristiana 97.7 FM Nueva Vida.

Hoy, día en que la intérprete de la extrovertida y simpática secretaria cumple 33 años, acudió a sus redes sociales para anunciar que el pasado mes de abril fue diagnosticada con cáncer. En su mensaje, la cantautora se mostró fortalecida y optimista.

“El 15 de julio de 1990 respiré por primera vez, grité y lloré por primera vez, al igual que me abrazaron y besaron por primera vez. Hoy, a esta fecha se le añade otro recordatorio y es que hoy decido tomar unos minutos para compartirles que ayer, 14 de julio de 2023 comencé tratamiento para atacar un cáncer que intenta diferentes partes de mi cuerpo”, comenzó la artista.

Ramos continuó que si decidió hacer público su diagnóstico no lo hizo con la intención de entristecer a nadie. Con su testimonio, agregó, pretende dar a conocer su fe y cómo Dios se ha hecho presente en todo el proceso.

“Cada día Dios me ha mostrado su hermoso cuidado con gente que me conoce y que no, y tengo la convicción de que en el mañana seguiré viéndolo”, afirmó.

En la publicación, donde amigos, familiares y colegas han llenado la sección de comentarios con palabras de aliento y motivación, la joven madre expuso que si hoy está con vida es por un propósito.

“A mis 33 mis miedos y metas son otros que hace un año no pasaban por mi mente, pero... mi fe hoy permanece y está más fuerte que nunca. Gracias a todos los que han sido parte de este año de alguna manera u otra y bienvenidos a los que serán parte del próximo”, añadió.

Colegas como Eliud L’voices y Shammai enviaron su solidaridad a través de sus mensajes.

“Love You, Sister!”, escribió el exponente. “Hermosa aquí estamos, creyendo contigo, uniendo mi fe a la tuya, y yo sé que veremos una vez más el poder hermoso de Papá sobre ti. Happy Birthday! ¡Eres inspiración!”, expresó la cantante, por su parte.