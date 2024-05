Madison Anderson Berríos anuncia compromiso con Pepe Gámez

“¡¡¡El “sí” más fácil que he dicho jamás!!!!! No puedo esperar a pasar una eternidad contigo. ¡Te amo tanto mi amor! Y Cómo me dijiste, siempre seamos una relación de tres. Tu, yo y Dios en el centro”, publicó La Miss Universe Puerto Rico 2019, en su red social Instagram, con lo que sorprendió a los seguidores de la denominada pareja “Pepison”, que mantiene una relación sentimental desde agosto de 2023.