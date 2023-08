La chef Noelián Ortiz llegó hasta el Hospital San Jorge, en Santurce, esta mañana, a las 10:00 a.m., para llevar alegría a los niños hospitalizados en la institución. La carismática cocinera estuvo acompañada del personal de National University College.

“Con la intención de brindar alivio emocional, la cocinera realizó un pequeño taller en donde le enseñó a decorar ‘cupcakes’ a un grupo de pacientes”, agregaron en las redes sociales de Ocre, la firma de relaciones públicas a cargo de Ortiz.

Asimismo, desde las redes sociales del Hospital San Jorge enviaron palabras de agradecimiento. También le desearon éxito en todos sus planes futuros.

“Estamos felices de haberla recibido y de que pudiera brindar alegría a nuestros pacientes. ¡Gracias por su visita y mucho éxito!”, manifestaron.

Precisamente, el pasado 15 de agosto, la chef estrenó su canal de YouTube. Quienes accedan a la plataforma, encontrarán entrevistas, recetas y reseñas de restaurantes.

“Me siento feliz y contenta. Yo me he tardado bastante (en el lanzamiento) porque queríamos hacerlo bien, queríamos hacer un proyecto de calidad y con corazón”, expuso en primicia. “Una vez, un grupo de estudiantes me llamó porque estaba buscando biografías de chefs puertorriqueños que estuvieran actualizadas y, la verdad, había muy pocas”, dijo en entrevista con este medio.