Con su carisma y espontaneidad, la chef Noelian Ortiz conquistó a la audiencia del “reality show” “MasterChef Latino” en el 2019. A pesar de que no ganó el codiciado título, la anfitriona del segmento “Cocina al día” del programa “Día a día”, de Telemundo, logró atraer la atención de un público que ha seguido sus pasos hasta hoy.

Precisamente, con sus seguidores y estudiantes en mente, la profesora de Artes Culinarias en National University College, decidió -hace tres años- lanzar su canal de YouTube. En entrevista con El Nuevo Día, Ortiz adelantó que desde este martes, 15 de agosto, quienes accedan a la plataforma, encontrarán entrevistas, recetas y reseñas de restaurantes.

“Me siento feliz y contenta. Yo me he tardado bastante (en el lanzamiento) porque queríamos hacerlo bien, queríamos hacer un proyecto de calidad y con corazón”, expuso en primicia. “Una vez, un grupo de estudiantes me llamó porque estaba buscando biografías de chefs puertorriqueños que estuvieran actualizadas y, la verdad, había muy pocas”, agregó.

El estreno del canal de YouTube de la directora de la academia de modelaje, baile y actuación RunwayCenter será protagonizado por una de las colegas que más admira, expuso. En el primer episodio, relató, la audiencia será testigo de uno de sus sueños cumplidos: entrevistar a la chef Giovanna Huyke.

“Para mí, Giovanna representa mucho, representa admiración, representa a esa mujer puertorriqueña que tiene las ganas de luchar por nuestro país y que no se cansa de llevar el mensaje de que nadie se olvide de nuestras raíces, sobre todo, de nuestras raíces gastronómicas. Giovanna entra a la televisión en una época donde realmente las chefs no eran reconocidas y ella, con su cocina, nos enseñó a amar la gastronomía local. Entonces, mi admiración por ella es muy grande y era un sueño para mí el lograrlo”, dijo.

La multifacética invitó a los aficionados de la cocina, en especial a las nuevas generaciones, a que no se pierdan el episodio. Además de poder identificarse con Huyke, agregó, aprenderán.

“Yo siempre he dicho que con la experiencia no se compite, se aprende. De la experiencia, obviamente, podemos adquirir mucho conocimiento, y Giovanna Huyke es la ‘top’”, precisó.

El primer episodio del canal de YouTube de Noelian Ortiz será protagonizado por Giovanna Huyke. (SHANICE)

Firme en que “los medios digitales llegaron para quedarse”, Ortiz subrayó que, además de los episodios, su nuevo proyecto incluirá contenido exclusivo para las redes sociales Facebook e Instagram. De esta manera, llegará a los distintos sectores que le escriben constantemente porque desean ver más de su trabajo.

“Yo tengo mucho público de Latinoamérica por la cuestión de ‘MasterChef Latino’. Estos serán espacios para el disfrute de ese público que quiere seguir viéndome crecer y evolucionar”, expresó.

Otro segmento que aparecerá en el canal de la chef, guiará a sus fanáticos por los múltiples viajes que ha realizado en busca de expandir sus conocimientos y destrezas culinarias. A modo de ejemplo, Ortiz mencionó la receta de un restaurante de Grecia que, con el permiso de su dueño, replicó, grabó, y estará disponible en la plataforma.

Noelian Ortiz tardó tres años en lanzar el canal porque "quería hacerlo bien". (SHANICE)

“Quizás haya gente que no puede ir a Grecia, ni probar esas delicias, pues yo se las traigo, puedo enseñarlas y trabajarlas a nuestro estilo, así que es perfecto”, incluyó.

Quien es conocida por la frase “Wepa, mi gente”, todavía no asimila las muchas oportunidades que le han llegado después del “reality show” donde, en cada gala televisada, portaba una flor distinta en su melena rizada. Sin embargo, reconoció, que el éxito no ha sido individual. Son muchas las manos que la han ayudado a llegar al lugar donde se encuentra.

“Yo creo que Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha llenado de tanta gente importante. Las chicas que trabajan con las marcas, Lemil en las relaciones públicas, los chicos que trabajan los contenidos para las redes y ahora para YouTube; también la familia, de verdad que tengo un batallón de personas que me ha ayudado a lograr todo lo que estoy logrando. Obviamente, lo que hago en Telemundo, donde tengo otro batallón que celebra e impulsa todos mis proyectos independientes, y mi hija, que es una bendición y el motor de todo lo que trabajo”, mencionó con agradecimiento.

La chef adelantó que, después de Huyke, su próximo entrevistado será el chef Edgardo Noel. Cabe mencionar que en el 2021, Ortiz se convirtió en la sustituta del también empresario en el vespertino de Telemundo.

A través de su acertado desempeño, también es considerada como un talento oficial del Canal 2, donde se ha destacado en los pasos de comedia en los que interpreta los personajes de “Metiche”, en “Pasión de Macharranes”, y “Cayaya”, en “Cayayo Culombo”.