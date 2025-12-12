La Feria The Park anuncia que baja los precios de los boletos de entrada

Famma Events, productores de La Feria The Park, anunciaron que en respuesta al pedido de la ciudadanía, modificaron los precios de entrada a la misma escala del año pasado.

Esta decisión se tomó después de escuchar a muchos de los visitantes que expresaron su preocupación por el aumento de precios.

“Por 30 años hemos trabajado con empeño y dedicación para traer a Puerto Rico eventos para el disfrute de toda la familia. Todo ha subido considerablemente, y el costo para montar La Feria este año se duplicó”, explicó Josantonio Mellado Jr, promotor asociado de Famma Events.

A partir de ahora, los adultos podrán disfrutar de todas las atracciones, incluyendo el circo, el tren y el parque navideño, por solamente $34.87. Los niños también tendrán acceso a más de 20 atracciones especiales para ellos por solo $25.

Además, La Feria The Park ofrece paquetes familiares para cuatro personas (2 adultos y 2 niños) por $119. Los grupos de 10 personas o más también disfrutarán de los mismos privilegios por $30 por persona.

“La Feria The Park celebra este año su 30 aniversario en Puerto Rico, con un vasto ofrecimiento de más de 40 atracciones, todo incluido en los precios mencionados”, finalizó Mellado Jr.

Estas ofertas las pueden adquirir a través de fammaevents.com o en la entrada de La Feria desde una hora antes de la apertura.