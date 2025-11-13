La Feria The Park regresa para celebrar el inicio de la Navidad en Puerto Rico

Por 30 años, la estrella gigante de La Feria The Park ha iluminado el inicio de la temporada navideña en Puerto Rico. Será el viernes 28 de noviembre el día que se abrirán las puertas en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn en San Juan del esperado evento.

Este año La Feria The Park llega con cuatro montañas rusas, dos retantes para los atrevidos, una familiar y otra para los pequeñines. También habrá machinas y una variedad impresionante de juegos, serán el disfrute de todas las edades, mientras también degustan las ricas manzanas acarameladas y el clásico pop corn.

Este evento familiar sigue ofreciendo una amplia diversidad de entretenimiento para todos los gustos. Además, manteniendo la tradición, La Feria contará con su siempre visitado mini circo con dos funciones diferentes, casas de misterio, y muchas otras sorpresas para disfrutar en familia. Para los entusiastas de la adrenalina, se ofrecerán las máquinas más modernas y retantes traídas desde Estados Unidos.

A las miles de luces que viste de colores La Feria este año se incluirán nuevas estampas navideñas que despertarán la alegría en esta época festiva.

Para información y ofertas para La Feria The Park pueden acceder a sus páginas digitales. Los horarios serán de lunes a viernes desde las 6:00 p.m., y sábados, domingos y días feriados a partir de las 3:00 p.m.