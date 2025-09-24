Olga Tañón revive emociones en la grabación del especial de Navidad del Banco Popular

Río Grande - Entre el verdor de las montañas de Río Grande arrancaron las grabaciones del especial del Banco Popular de Puerto Rico, un tradicional programa que, durante décadas, ha marcado el inicio de la Navidad en la isla.

Bajo el lema “Estampas de mi tierra”, y con la merenguera puertorriqueña Olga Tañón nuevamente como parte de uno de los números musicales, este año se canta a la tierra que nos vio nacer, a muchos partir y a tantos otros mantener vivo el deseo de algún día regresar.

Desde la Hacienda Azucena, El Nuevo Día conversó con la “Mujer de Fuego”, quien, en unión con el productor Genio La Musa, interpretó el tema “Quiero a mi pueblo” —original del compositor Ismael Rivera en 1975—, pieza que también forma parte de su nueva producción discográfica “P24SIETE Soy de aquí”, a estrenarse el próximo 2 de octubre en las plataformas digitales.

Olga Tañón y Genio La Musa. (Suministrada)

Por más de tres décadas, este especial ha tenido como sello distintivo la emotividad, reuniendo en las salas, frente al televisor, a millones de boricuas que disfrutan de la música de la isla y celebran juntos el comienzo de la Navidad.

¿Qué emociones te despierta regresar a este proyecto?, preguntó este rotativo.

“Nostalgia”, respondió de inmediato la artista, quien había participado por última vez en esta iniciativa en 2017, con “Nuestra isla, nuestro encanto”.

“Este especial es bien nostálgico porque te trae canciones de toda la historia de Puerto Rico y de los compositores que han dejado un legado. Son canciones hermosas que te hacen sentir a flor de piel lo que es ser de aquí”, sostuvo.

Los especiales del Banco Popular suelen rendir homenaje al talento local, convirtiéndose en una plataforma importante para resaltar las raíces musicales y culturales. Sin embargo, más allá del entretenimiento, se trata de un puente emocional para conectar con quienes se encuentran lejos de la isla.

“Esta es una manera de enseñarle a los hijos que han nacido fuera de Puerto Rico, lo que es la puertorriqueñidad que sus padres vivieron. Es también una forma linda de presentarles: mira, esto somos nosotros. Pienso que es una cosa bien especial para las nuevas generaciones”, destacó Tañón.

A lo largo de su trayectoria, la merenguera ha representado a Puerto Rico en importantes escenarios internacionales. Sin embargo, reconoce que cantar en casa tiene un valor distinto.

¿Qué se siente participar en un especial que, año tras año, se convierte en una cita esperada por tantas generaciones?

“Esta es mi casa. Yo me moría cuando iba subiendo esa jalda, viendo los palos de pana, los plátanos, los mangos… eso es sabroso. Porque independientemente de que estés fuera, no existe nada como la isla. Aquí es que te calientas; son esas mariposas que sientes en el estómago, tú sabes, como cuando estás enamorado. Es una chulería”, expresó al describir la emoción de estar de regreso en su tierra.