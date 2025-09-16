Olga Tañón llega a la cocina de “Super Chef Celebrities All-Star”

Luego de la primera eliminación la pasada semana, “Super Chef Celebrities All Stars” dio comienzo a un nuevo ciclo en la cocina, con nuevas reglas y una invitada de lujo para los participantes que continúan en la competencia de Wapa Televisión.

Para esta temporada –que reúne a exparticipantes de las pasadas ediciones– no regresan los “achicharrados” en la cocina, pero, para darle sazón al programa, dejan un “tostón” que aumenta la dificultad de algún compañero. En esta ocasión, se trató de cuatro minutos menos de cocción para Josué Carrión, Mr. Cash.

Otra regla que cambia por completo el juego es el tiempo disponible para regresar al supermercado en caso de necesitar algún ingrediente: solo 30 segundos, con un costo de 10 tenedores.

“Están cocinando dos celebridades por estación y no se pierde tiempo de cocción. Esta es la temporada All Stars”, indicó el presentador Luis Ponce a las celebridades.

La receta del martes, 15 de septiembre, fue la siguiente:

Risotto de congrí con amarillitos y queso fresco.

Pechuga de pollo rellena de chorizo y mozzarella, envuelta en tocineta.

Ensalada de tomates, carambola y pepino con almendras dulces.

Mousse de limón y yogurt con migas de galleta.

Para animar a los participantes llegó la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, quien aprovechó para bailar con Otilio “Bizcocho” Warrington y cantarle a Manny Manuel.

Quiénes lograron salvarse?

¿Quiénes pasaron a la Vara?