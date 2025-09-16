Opinión
16 de septiembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Olga Tañón llega a la cocina de “Super Chef Celebrities All-Star”

La nueva temporada del “reality show” de Wapa TV arrancó con un nuevo ciclo en la cocina

16 de septiembre de 2025 - 9:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olga Tañón y Manny Manuel en Super Chef Celebrities All Stars. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de la primera eliminación la pasada semana, “Super Chef Celebrities All Stars” dio comienzo a un nuevo ciclo en la cocina, con nuevas reglas y una invitada de lujo para los participantes que continúan en la competencia de Wapa Televisión.

RELACIONADAS

Para esta temporada –que reúne a exparticipantes de las pasadas ediciones– no regresan los “achicharrados” en la cocina, pero, para darle sazón al programa, dejan un “tostón” que aumenta la dificultad de algún compañero. En esta ocasión, se trató de cuatro minutos menos de cocción para Josué Carrión, Mr. Cash.

Otra regla que cambia por completo el juego es el tiempo disponible para regresar al supermercado en caso de necesitar algún ingrediente: solo 30 segundos, con un costo de 10 tenedores.

“Están cocinando dos celebridades por estación y no se pierde tiempo de cocción. Esta es la temporada All Stars, indicó el presentador Luis Ponce a las celebridades.

La receta del martes, 15 de septiembre, fue la siguiente:

  • Risotto de congrí con amarillitos y queso fresco.
  • Pechuga de pollo rellena de chorizo y mozzarella, envuelta en tocineta.
  • Ensalada de tomates, carambola y pepino con almendras dulces.
  • Mousse de limón y yogurt con migas de galleta.

Para animar a los participantes llegó la “Mujer de Fuego”, Olga Tañón, quien aprovechó para bailar con Otilio “Bizcocho” Warrington y cantarle a Manny Manuel.

Quiénes lograron salvarse?

¿Quiénes pasaron a la Vara?

Manny Manuel, Keiry Narváez, Adriana Filomeno, David Huertas y Mr. Cash.

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada
