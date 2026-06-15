¡Menudo regresa! Exintegrantes se reúnen en gira mundial del 50 aniversario

Después de cinco décadas cautivando al público de todo el mundo y construyendo un legado que ayudó a dar forma a la música pop latina, Menudo regresa a los escenarios con su gira conmemorativa en honor al 50 aniversario.

La primera reunión oficial bajo la marca Menudo, integra a los ex miembros René Farrait (1979–1982), Roy Rossello (1983–1986), Raymond Acevedo (1985–1988), Sergio Blass (1986–1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987–1990) y Robert Avellanet (1988–1991). Los cantantes se reúnen una vez más para celebrar el legado del grupo más icónico de la música latina.

Aunque los exintegrantes de Menudo se han reunido en distintas ocasiones a lo largo de los años, esta gira marca la primera reunión que reúne a miembros de múltiples generaciones del icónico grupo bajo la marca Menudo.

Desde su debut en 1977, Menudo se convirtió en un fenómeno global, lanzando cerca de 30 álbumes en varios idiomas. El éxito del grupo le valió nominaciones al Grammy y giras con entradas agotadas alrededor del mundo, consolidando su lugar como uno de los actos más influyentes en la historia de la música latina.

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Los fans tendrán la oportunidad de revivir la “Menudomanía” mientras el grupo interpreta clásicos como “Súbete a Mi Moto”, “Claridad”, “Quiero Ser” y muchos más. La gira pretende traer de vuelta el espíritu de Menudo al escenario.

Los siete integrantes que regresan harán paradas en Estados Unidos, México y Puerto Rico, con presentaciones en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Hollywood, Florida, Ciudad de México y San Juan. Más que un simple espectáculo, la gira del 50 aniversario de Menudo es una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia.

Las entradas para la Gira Menudo 50 Aniversario estarán disponibles a partir de una preventa de Citi que comenzará el martes 16 de junio a las 10:00 a.m. La venta general comenzará el viernes 19 de junio a las 10:00 a. m. hora local en LiveNation.com

Citi es la tarjeta oficial de la Gira Menudo 50 Aniversario. Los usarios de Citi tendrán acceso a la preventa de boletos a partir del martes 16 de junio a las 10:00 a. m. (hora local) hasta el jueves 18 de junio a las 11:59 p. m. (hora local) a través del programa Citi Entertainment. Para obtener todos los detalles de la preventa, visite www.citientertainment.com

Fechas oficiales de la Gira Menudo 50 Aniversario:

*No es fecha de Live Nation

● Sábado, 10 de octubre de 2026: Los Ángeles, CA - Youtube Theater

● Viernes, 23 de octubre de 2026: Chicago, IL - Rosemont Theatre

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● Sábado, 7 de noviembre de 2026: Nueva York, NY - United Palace

● Sábado, 28 de noviembre de 2026: Ciudad de México, MX - Teatro Metropolitano*

● Viernes, 4 de diciembre de 2026: Hollywood, FL - Hard Rock Live