Los acontecimientos que no se mencionan en “The Menéndez Brothers” y que vinculan a la agrupación Menudo

El nuevo documental de Netflix “The Menéndez Brothers”, presenta extractos de más de 30 horas de entrevistas realizadas desde la cárcel a los hermanos Erik y Lyle, quienes en 1989 asesinaron a sus padres José y Kitty Menéndez. Sin embargo, no menciona las alegaciones del ex Menudo Roy Rosselló contra el patriarca de esa familia.

Lo que queda excluida de esta producción, fue la revelación del año pasado en la docuserie de Peacock, “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed” , donde uno de los integrantes de Menudo en la década de 1980, Roy Rosselló, acusó a José Menéndez de haberlo abusado sexualmente cuando era un adolescente. Son justamente estas declaraciones las que han vuelto a tener prominencia tras el estreno de varias producciones de televisión en Netflix , que incluyen también la serie “Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story”.

“Es momento de que el mundo sepa la verdad”, dijo Rosselló, quien estuvo activo con Menudo desde los 13 hasta los 16 años, como parte del documental. Según la acusación de Rosselló, el exmanejador de la agrupación, Edgardo Díaz, lo llevó, en una fecha no revelada, a la residencia de José Menéndez en Nueva Jersey, donde ocurrió la supuesta agresión sexual . Díaz, por su parte, ha negado, en el pasado, las acusaciones esbozadas por Rosselló, al igual que acusaciones de abuso físico, emocional y explotación hechas por otros exintegrantes de Menudo.

Al conocer del supuesto abuso de Rosselló, Erik indicó que “honestamente, me siento horrible. Es triste conocer que hay otra víctima abusada por mi padre. Siempre he guardado la esperanza de que la verdad sobre mi padre saldría a la luz pública, pero nunca deseé que saliera de esta manera, el resultado del trauma de otro niño. Me entristece mucho”.