El cantante puertorriqueño Roy Stephan Rosselló Díaz, mejor conocido como Roy Rosselló, conquistó importantes escenarios e influenció a miles de jóvenes con su participación en la banda puertorriqueña Menudo a principios de la década del 1980. Aunque su historia en la agrupación fue corta -1983 a 1986- el intérprete de 53 años no paró en su intento de continuar en el estrellato.

Mientras excompañeros de la banda fundada en el 1977 como Ricky Martin y Robi Draco Rosa se abrían paso en la industria de la música, Rosselló Díaz apostó por el empresarismo desde Brasil. Si bien es cierto que el natural de Río Piedras incursionó como dueño de una joyería y de discotecas, en ninguno de los negocios tuvo éxito.

Sin alejarse del mundo del entretenimiento, el cantautor protagonizó la película “Estrella de la selva”, animó el programa brasilero “Frente Jovem” y formó parte del dúo Roy & Rhaulin.

De vuelta a los negocios como vendedor de bienes raíces, el boricua realizó la venta de la casa de Menudo en Puerto Rico a su compatriota Chayanne. También formó parte del grupo La Reunión, con el que grabó un disco en Brasil.

Desde que se estableció en el país sudamericano, la polémica ha estado presente en la vida de Rosselló Díaz. En 1988, la cantante y presentadora de televisión Mara Maravilha, con quien tuvo una relación sentimental, lo denunció por agresión. Luego, en 2011 fue acusado por lo mismo por otra mujer en la ciudad de Salvador, Brasil.

En el 2014, mientras participaba en un “reality show” fue arrestado por el atraso en el pago de la pensión alimenticia a un hijo brasileño.

“Por determinación judicial, Roy abandonó la sede de “La Hacienda” en la mañana de este jueves”, informó a través de un comunicado en aquella ocasión la red de televisión Record al explicar la inesperada salida de Roselló Díaz de su programa en el que algunos artistas debían convivir en una granja, según Univision. El cantante permaneció encarcelado hasta que regularizó el pago.

Ese mismo año comenzó otra controversia cuando, en el mismo espacio televisivo, expuso: “quiero perdonar al creador de Menudo (Edgardo Díaz) por la explotación y por los abusos. Estoy en contra de la pedofilia”. Sus declaraciones dejaron entrever que recibió abusos por parte del fundador de la agrupación.

La reacción de Díaz no se hizo esperar. “Mi trayectoria profesional y carácter como individuo están en récord. Llevo muchos años trabajando en proyectos con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mis ejecutorias. No voy a utilizar lo que me resta de vida defendiéndome y respondiendo alegaciones. La vida es una sola y yo vivo en paz”, dijo a través de comunicación escrita.

Cabe destacar que de todos los participantes de Menudo, Rosselló Díaz fue el único que no audicionó dado a que Díaz decidió integrarlo al grupo “porque atraía a muchas jovencitas”, según el fundador. Sin embargo, en una entrevista con el programa “Ventaneando” en el 2020, el cantante boricua lo desmintió.

“Yo fui el único integrante el cual no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Edgardo simplemente me vio y se enamoró de mí”, puntualizó.

Recientemente, en un nuevo documental del servicio de “streaming” Peacock, el artista indicó que fue víctima de abuso sexual por parte de José Enrique Menéndez, padre de los hermanos Joseph Lyle y Erik Galen Menéndez que asesinaron tanto a su padre José Enrique como a su madre, Mary Louise “Kitty” Menéndez, en hechos que ocurrieron el 20 de agosto de 1989 en Beverly Hills, California.

La docuserie de tres partes “Menendez+Menudo: Boys Betrayed” (Menéndez+Menudo: Niños traicionados) estrenará el 2 de mayo y se centra, principalmente, en Rosselló Díaz. También expone que Menéndez estaba obsesionado con Menudo y tenía el poder para seleccionar a nuevos miembros de la agrupación juvenil que dominó la década de los 80.

Rosselló Díaz continúa radicado en Brasil donde se destaca como pastor y evangelista. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con poco más de 9,000 seguidores, el ministro publica constantemente sus predicaciones y mensajes de fe. La mayoría de las publicaciones, de igual manera, son en el idioma portugués.