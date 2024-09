La gran sorpesa de Johnny Depp en un hospital en España

Un amor

Un detalle

“Él llegaba con gorra y gafas y los de seguridad no le dejaban pasar. Así que me he acercado y le he dicho: ‘Por favor, déjale pasar, que es Andrew Garfield. Yo respondo por él’. Tuit de Giner, que estos días presentaba su serie ‘Yo, adicto’, con Aitor Gabilondo de showrunner y Oriol Pla como protagonista absoluto, interpretando al propio Giner en una de las obras más emotivas vistas este año.