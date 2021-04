Además de sus cualidades personales, la nueva Miss Mundo de Puerto Rico, Aryam Díaz Rosado, atribuye a su preparación y experiencia en la actuación como los motores que la llevaron a triunfar en el certamen de belleza, transmitido anoche por TeleOnce.

Aquella niña del barrio Achiote, que gozaba de actuar y participar en las obras teatrales que hacían en su colegio e iglesia, ahora tiene 22 años y afirma que, “la actuación cambió mi vida y me hizo quien soy hoy” para dejar a un lado la timidez y poder desenvolverse en los diversos escenarios.

“Desde muy pequeña, era una pasión que tuve y con el paso del tiempo decidí llevarlo a otro nivel. Entré en una agencia de talentos llamada Talent Us y luego a Krone Models & Talent Management, donde entré principalmente como modelo, pero rápido me firmaron también como talento al ver que eso era lo que me apasionaba”, narra la joven de 5′9″ de estatura horas después de coronarse como Miss Mundo de Puerto Rico.

Junto a las representantes de San Juan, Fajardo, Río Grande y Rincón, la joven naranjiteña compuso el grupo de las cinco finalistas, para quienes la pregunta final era decisiva para alzarse con la corona. Según cuenta Aryam, ese fue uno de los momentos en que puso en práctica una de las técnicas aprendidas.

“En la actuación hay un ejercicio que me encanta, que es la improvisación, y eso es algo que me ayudó muchísimo en lo que fue contestar la pregunta final del certamen y en los fogueos. Es básicamente improvisar del conocimiento que tenemos, recopilar todos esos datos en la mente y formular la contestación”, indica la universitaria, quien durante este año puso en pausa sus estudios en periodismo y drama en la Universidad del Sagrado Corazón para concentrarse en todo lo que es la preparación del certamen.

Han sido diversos los proyectos en los que ha podido involucrarse, tales como videos musicales y series, pero el más reciente con el que quedó encantada fue grabar como extra en la película “Speed Kills”, que se filmó en Puerto Rico con el actor estadounidense John Travolta.

“Soy bien fanática de John Travolta y tuve la oportunidad de hacer dos escenas de la película que estuvo filmando acá y no podía creerlo, que estaba al lado de él. La experiencia que tuve de compartir con él, la producción y otros actores que estaban ahí, fue sin duda alguna una de mis experiencias favoritas”, reveló Díaz Rosado, quien pese a la pandemia, optó por permanecer en la competencia.

Aryam Diaz Rosado no solo representará a Puerto Rico en la 70 edición del Miss World International en busca de esa tercera corona, sino que se encuentra encantada de ser la anfitriona. (FOTO: VANESSA SERRA DIAZ [email protected]) (VANESSA SERRA DIAZ)

“Algo en mí decía que estaba lista y preparada, y que no importaba las circunstancias que pasaran, tenía que finalizar el certamen, así fuera más complicado o difícil. Algo en mí me decía que sí”, confirmó la nueva reina, quien también había renunciado a su empleo en una estética en San Juan para así enfocarse 100% en su preparación.

Siendo fanática de los diversos certámenes de belleza desde pequeña, fue la plataforma de “Belleza con Propósito” que forma parte Miss Mundo Internacional la que la motivó a participar en el certamen, ya que lo veía como una oportunidad idónea poner en desempeño sus técnicas de modelaje mientras simultáneamente cumplía con su rol de voluntariado en favor de la niñez.

“Desde el 2016, comencé como voluntaria ofreciendo a los niños talleres de autoestima, modelaje, dicción y teatro. Todo de lo que yo iba aprendiendo, me gustaba enseñarles, por lo que reunía a un grupo de niños y los ayudaba a desenvolverlos en otras cosas para que se despejaran la mente de los problemas que tenían. Muchos de estos eran huérfanos y no contaban con el apoyo de sus familias. Yo me crié sola con mi mamá, y he visto todo lo que ha tenido que pasar para que yo esté en donde estoy. No ha sido fácil. Entonces, si yo puedo ayudar a tantos niños, por qué no hacerlo, ya que tengo las herramientas”, manifestó la nueva soberana, cuya motivación la llevó hasta Brasil a visitar a una región en Río de Janeiro en 2018 y 2019 para impartirles destrezas de actuación a los niños.

“Para mí los niños lo son todo. Yo gozo mucho con ellos. Quería ser maestra, pero me incliné por el periodismo”, añadió la joven, quien durante la pandemia ha continuado su encomienda a modo virtual, y a distancia ha visitado a niños cobijados en hogares, a quienes les lleva materiales para hacer manualidades.

Díaz Rosado no solo representará a Puerto Rico en la 70 edición del Miss World International en busca de esa tercera corona, sino que se encuentra encantada de ser la anfitriona, siendo la primera vez que la isla acoge este evento, que se celebrará el próximo 16 de diciembre en la isla.

“Amo mi país y lo conozco superbién. Al ser la anfitriona de 120 chicas y tener tanto conocimiento de mi país, quiero que vean a Puerto Rico más allá del Viejo San Juan y la zona metropolitana”, comunicó la la joven, quien por dos años se desempeñó como una de las presentadoras del programa televisivo “Nos vamos de paseo”, de Telemundo, en el que visitaba diferentes rincones de Puerto Rico para estimular el turismo.

Aunque se siente bien preparada para la competencia internacional, indica que el plan próximo es seguir aprendiendo acerca de nuestra cultura, continuar practicando su proyección y entrenando físicamente como hasta ahora. Mientras, resalta el hecho de que estamos en tiempos de romper con los estereotipos de la belleza que tanto se habían afianzado en los certámenes.

“La belleza es relativa y lo que realmente nos hace bellos ante el mundo son nuestros pensamientos, nuestros actos y nuestra labor como reinas. Me encanta que ahora los concursos estén cambiando los estereotipos de la típica mujer. Todas somos bellas en nuestras propias formas, sin importar la estatura ni el peso, ni el color de piel. Todas somos reinas, todas somos dignas, siempre y cuando cumplamos con la labor, la responsabilidad y la causa social. Definitivamente estamos en años de cambios positivos”, destacó la beldad puertorriqueña, quien se describe como extrovertida y optimista.