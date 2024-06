La nueva decisión de Jennifer López en medio de su difícil etapa

El pasado viernes, la cantante y actriz Jennifer López , sorprendió a sus seguidores con la decisión de que cancelaba su gira “This is Me… Live!” este verano para tomarse un respiro en medio de constantes rumores de separación de su esposo, el actor Ben Affleck , con quien se le ha visto esta semana en la graduación de Violet, la hija mayor del actor.

Al parecer, la también empresaria se vio obligada a dar un nuevo paso luego de la decisión tomada, con la que vuelve a sorprender a sus fanáticos. Y es que los más de 252 millones de seguidores que posee en su plataforma Instagram , no podrán dejarle comentarios, al tener esa función desactivada por varios días.

Aunque suele recibir miles y miles de comentarios de quienes admiran todo lo que hace, ante las diversas especulaciones relacionadas con su vida personal, durante los últimos días los usuarios de la red dejaron de centrarse en el contenido de sus publicaciones para hacerle preguntas y dejarles mensajes, no siempre positivos. Esta pudiera haber sido una de las razones para que la intérprete de “This Is Me... Now”, haya desactivado los comentarios, al menos de manera temporera.