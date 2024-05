Jennifer López cancela gira para “pasar tiempo con sus hijos”

Jennifer López no realizará su gira “This is Me… Live!” este verano , anunció Live Nation hoy, viernes.

Además de su nuevo álbum, la intérprete también lanzó una película en Amazon Prime Video que coescribió y tituló “This is Me…Now: A Love Story”, una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó “la cosa más personal que he hecho en mi vida”. La película incluye apariciones repletas de estrellas de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofía Vergara, Post Malone, entre otros. Amazon Prime Video que coescribió y tituló “This is Me…Now: A Love Story”, una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó “la cosa más personal que he hecho en mi vida”. La película incluye apariciones repletas de estrellas de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofía, Post Malone, entre otros.