María Camila Avella Montañez es el nombre de la nueva soberana colombiana que cargó con el título de Miss Universe Colombia el pasado fin de semana, en ruta la edición número 72 del certamen internacional Miss Universe, a celebrarse en San Salvador, El Salvador, el próximo 18 de noviembre.

En un anticipo de lo que serán las fotos oficiales del certamen local, mostraron posando a la nueva reina, proveniente de Casanare, con la corona. Sin embargo, en una tierna foto que añadieron como parte de la sesión de fotografías, aparece su hija Amelia, de dos años, con su corona.

Y es que la joven de 27 años, quien es comunicadora social, también es madre, esposa y defensora de las mujeres. Este año pudo competir, pues entraron en vigor las nuevas reglas de la organización internacional Miss Universe, lo que le permitió ser la primera colombiana, madre de una hija, que compite en el certamen local.

Por ende, las mujeres que estén o hayan estado casadas, embarazadas o con hijos, podrán competir en el concurso de belleza, ante las nuevas reglas impuestas por Amy Emmerich, CEO de la organización, que comunicó el pasado año.

A principios de agosto, Avella Montañez, quien está casada desde el 2020 con el empresario Nassif Kamle, manifestó que competir por la corona era un sueño anhelado.

“Quiero confesarles, que jamás pensé que Dios y el destino pondrían nuevamente este anhelo que ya había dado por finalizado. Hoy puedo afirmar que el universo guarda para ti, lo que a veces tú mismo crees imposible y que me siento orgullosa de ser la primera madre en participar en este certamen de @missuniversecolombiaorg Amelia, mi hija, es lo mejor que me ha pasado en la vida, con ella nació en mí, el deseo de lograr mi mejor versión. Quiero mostrarle al universo, lo capaces que somos las mujeres, ser ejemplo e inspiración de que el ser madre, no nos limita a trabajar por cumplir nuestros propósitos, que podemos desempeñarnos en todos los roles que tengamos en la vida y ser exitosas en cada uno de ellos. Los invito a compartir conmigo este capítulo de mi vida, recuerden que el poder está dentro de ti, úsenlo para hacer el bien”.

María Camila fue coronada ante millones de televidentes y personas que se dieron cita en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, en Barranquilla.

“Gracias @missuniversecolombiaorg @andreamezamx @jasonqco @tatyanaorozco @doctorlipo y @aysjelmaria por depositar su confianza en mi! Me siento emocionada y honrada por haber sido elegida como Miss Universe Colombia 2023, representando a mi amado Casanare. Es un logro histórico para nuestra tierra, y estoy feliz de llevar la primera corona a nuestro departamento. Quiero agradecer a mi familia, amigos, mi equipo de trabajo y a todos los casanareños que me han apoyado en este increíble viaje. Este triunfo es de todos nosotros. Prometo llevar con honor y humildad esta corona representando con orgullo la belleza, fuerza y talento de Colombia. ¡Casanare, esta corona es para ti! COLOMBIA: ¡Juntos vamos a conquistar el universo!”, fue el mensaje publicado por la nueva reina.

Uno que trabajó de cerca con la nueva soberana fue el maquillista profesional, el puertorriqueño Adriel Ortiz, quien el año pasado fue seleccionado por la marca de productos de belleza MUBA Cosmetics para ser parte del grupo que tuvo a su cargo la preparación de las candidatas de la edición número 71 de Miss Universe.

Ortiz publicó algunas fotos en sus redes sociales, donde expresó haber tenido “el privilegio” de poder trabajar con María Camila durante la competencia final.

Candidatas de alrededor de 80 países y territorios autónomos competirán por el título internacional. Puerto Rico estará representado por la recién coronada Karla Inelisse Guilfú Acevedo.