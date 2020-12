Cuando comenzaba a mostrar signos de recuperación tras los efectos del paso del huracán María, la escena cultural y el entretenimiemto sintió a principios del 2020, los embates de la serie de sismos que estremecieron a la isla, afectando seriamente edificaciones históricas y entidades como el Museo de Arte de Ponce y, más adelante el impacto de la pandemia del COVID-19 en la vida cotidiana del país.

Las órdenes ejecutivas para evitar la propagación del letal coronavirus llevaron al cierre de los espacios donde se podían aglomerar multitudes, lo que significó la cancelación de conciertos, obras teatrales, recitales de daza o ballet y exposiciones de arte, entre otros eventos. En pausa quedó la inauguración del espacio para eventos artísticos Coca-Cola Music Hall en el Distrito de Centro de Convenciones, que ya contaba con una cargada agenda de conciertos.

No obstante, hubo noticias tanto a nivel mundial y local que impactaron la industria del entretenimiento y la cultura local.

Bad Bunny (Cortesía)

El año de Bad Bunny – El trapero boricua lanzó tres producciones en menos de 12 meses. El primero fue “YHLQMDLG”, luego “Las que no iban a salir” y “El último tour del mundo”. En febrero fue parte de uno de los mejores espectáculos de medio tiempo del Super Bowl de la historia con Jennifer López y Shakira. Su rostro fue portada de la revista Rolling Stone. Fue el artista más escuchado en Spotify al igual que su disco “YHLQMDLG”. “El último tour del mundo” se convirtió en el primer álbum en español en encabezar la lista de musical de Billboard 200. Realizó un concierto rodante en New York en el que se conectaron más de 10 millones de personas. Participación en las premiaciones más importantes de la música y n medio de todos sus éxitos se contagió de COVID-19 sin experimentar complicaciones de salud.

Jennifer López y Shakira. (LARRY W. SMITH)

Orgullo patrio- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Jennifer López y Shakira fue considerado uno de los mejores en la historia del evento deportivo. Las artistas latinas ofrecieron una producción de excelencia. López resaltó sus raíces puertorriqueñas al exhibir nuestra bandera y cultura en el escenario. Participaron como artistas invitados el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin. Una vez comenzó la cuarentena en diferentes partes del mundo, muchas personas describieron el espectáculo como el cierre del año ante la cancelación de los eventos presenciales.

Concierto streaming Ednita... Live desde el Teatro de la UPR 15/5/2020

Conciertos virtuales- Aunque el formato virtual no era nuevo para muchos artistas si lo fue. Las estrellas encontraron en la modalidad virtual o streaming el escenario idóneo para conectar con sus seguidores. Los cantantes y músicos encontraron un nuevo nicho para poder llevar entretenimiento en medio de la crisis de salud y la audiencia pudo tener accesibilidad a un menor costo y desde cualquier parte.

Kany García durante el concierto. (Ramón "Tonito" Zayas)

Drive In en Puerto Rico- El estadio Hiram Bithorn en San Juan se convirtió en el primer escenario para un concierto Drive- In en la isla. El evento al aire libre contó con las actuaciones musicales de las bandas Circo, La Secta All Star y de los cantautores Pedro Capó y Kany García. El festival de verano conglomeró a 480 autos en el estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Guion original: “Parasite”, Bong Joon-ho y Han Jin Won (izquierda).

La sorpresa en premios Oscar- El filme “Parasite” se convirtió en primera película de habla no inglesa en ganar un Oscar en la categoría de “Mejor película”. Durante la gala, que se celebró en febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, el largometraje de Bong Joon-Ho, obtuvo cuatro estatuillas, incluida la de mejor director.

Chadwick Boseman murió a los 43 años.

De luto el cine y la música- La muerte del actor Chadwick Boseman a sus 43 años consternó la meca del cine. El memorable “Black Panther” murió en agosto de cáncer de colon, enfermedad diagnosticada hace cuatro años. El mundo del cine lloró su muerte por su talento actoral y por lo que representó como ciudadano negro en la pantalla grande. En el ámbito local, el mundo de la música se despidió del sonero Carlos “Cano” Estremera quien falleció en octubre en el Hospital Auxilio Mutuo por complicaciones de salud, luego de su trasplante de los dos pulmones. El apodado “Dueño del soneo” tenía 62 años.

Cano Estremera falleció por complicaciones de salud. (GFR Media)

En esta foto del 7 de enero del 2020, el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan, duquesa de Sussex, salen del Canada House en Londres. Seis meses después de haber separado sus vidas laborales de la familia real británica, la pareja firmó un acuerdo de producción de varios años con Netflix. (AP Foto/Frank Augstein, Archivo)

Adiós a la realeza- El príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, anunciaron en enero que utilizarían sus títulos de “alteza real” y tampoco recibirán fondos públicos al apartarse como miembros de la realeza. El matrimonio se despidió de la familia real y del Palacio de Buckingham para radicarse en Los Ángeles, donde residen en la actualidad. Los duques de Sussex oficializaron su salida de la realeza el 31 de marzo y desde ese entonces llevan una vida muy activa con su fundación sin fines de lucro, proyectos y planes futuros.

This image released by Warner Bros. Picures shows a scene from the upcoming film "In the Heights." Warner Bos. Pictures on Thursday announced that all of its 2021 film slate — including a new “Matrix” movie, “Godzilla vs. Kong” and the Lin-Manuel Miranda adaptation “In the Heights” — will stream on HBO Max at the same time they play in theaters. (Macall Polay/Warner Bros. Entertainment via AP)

De la pantalla grande a la chica- El estudio Warner Bros. decidió estrenar sus películas simultáneamente en cine y streaming. El cambio responde al cierre de las salas de cine en Estados Unidos ante la pandemia de COVID-19. El estudio de Hollywood lanzará en el 2021 todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max.

Manny Manuel

Las revelaciones de Manny Manuel- El artista ingresó en agosto a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones. En medio del proceso de liberación y sanación que procura alcanzar decidió compartir públicamente su homosexualidad. Manny Manuel confesó que por miedo a su familia, -en especial a su padre que nunca aceptó su homosexualidad- y por no afectar su carrera guardó silencio sobre su orientación sexual. El artista que ha tenido una carrera de altibajos, tuvo dos accidentes de auto el pasado 24 de diciembre y recibió atención médica. Según el informe de la policía el artista conducía en aparente estado de embriaguez.

El Museo de Arte de Puerto Rico

Panorama cultural- La producción teatral quedó detenida por completo hasta que el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que cedía el uso, libre de costo, de los teatros Francisco Arriví y Victoria Espinosa para la grabación de piezas teatrales y conciertos, lo que representó un alivio. Precisamente, el director ejecutivo del ICP, Carlos Ruiz Cortés denunciaba en las vistas de transición gubernamentales a fin de año que el Estado apenas destina un .16% de su presupuesto a las diversas entidades culturales bajo su mando, en gran medida por las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, el ICP enfrenta el casi total abandono del Archivo Histórico y la Galería Nacional, mientras se discute el futuro de la propia sede física del ICP en Viejo San Juan. A esto se suma, la denuncia efectuada a El Nuevo Día por Pedro Segarra Sisamone, rector del Conservatorio de Música de Puerto Rico, sobre una disposición del Gobierno de Puerto Rico para eliminar en el 2021, la aportación del arbitrio del cigarrillo al presupuesto tanto a esta institución educativa como a la Corporación de las Artes Musicales y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño.

El Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré (CBA), en Santurce, que celebra su 40 aniversario el 9 de abril del 2021, enfrentó pérdidas de cerca de $2 millones a causa del cierre de operaciones por la pandemia. Sin embargo, en medio de la amenaza de una quiebra llegó el respiro por la otorgación de $10 millones en fondos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA), lo que se destinará a su remodelación, según publicó el diario Primera Hora.

Otra noticia positiva fue la inclusión del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) en la lista de “Tesoros Culturales de Estados Unidos” de la Fundación Ford, lo que representa la otorgación de fondos ascendentes a $3.6 millones divididos en los próximos cuatro años, lo que representará el 25% del presupuesto total de la institución. La directora del MAPR, Marta Mabel Pérez adelantó a El Nuevo Día también que en la primavera del 2021 el Museo inaugurará su Centro de Innovación Educativa, construido gracias a la otorgación de fondos de la Fundación Flamboyán para las Artes, el cual está dirigido a apoyar tanto a artistas, como estudiantes de arte y a la comunidad en general.