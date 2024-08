Laura Bozzo muestra su nuevo rostro tras retoques estéticos: “Un monstruo parecía”

La presentadora de televisión peruana Laura Bozzo se encuentra literalmente en los últimos “retoques” para lo que será su participación en la quinta edición del “reality show” de Telemundo, “La casa de los famosos All Stars” con el que asegura, llegará con un nuevo rostro, “va a ser una locura total”.

“Aviso, ¡no me he cortado nada!” , comenzó aclarando la “Señorita Laura” al panel de presentadoras del “show”.

Según indicó la cuarta finalista del “reality show” grabado en España “Gran Hermano VIP 8″ , el tratamiento al que se sometió fue uno para levantar el rostro. “Lo que yo he hecho es ponerme los hilos debajo de la piel que te levantan el rostro. Como verás mi frente, no tengo ni una sola arruga en la frente”.

Bozzo también se realizó un tratamiento en los dientes, e indicó que, en la segunda parte de la operación, se realizará unos cortes en la cara. “A mí eso de las artistas que se cambian la cara y después parecen otras personas, me parece horrible, a mí no me gusta”.