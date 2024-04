Laura Hernández narra su verdad inconclusa en su primer audiolibro, “Libre en cuerpo y alma”

La expresentadora de televisión Laura Hernández le ha dado voz activa a más de dos décadas de vivencias para contar lo que ella entiende es una verdad inconclusa a través de su primer audiolibro y podcast: “Libre en cuerpo y alma”.

Repasar las impactantes vivencias de su encarcelamiento en la República Dominicana tras cumplir sentencia por cargos de narcotráfico junto a su exesposo, Marcos Irizarry y otros seis puertorriqueños, el proceso legal que enfrentó en el tribunal dominicano, sus condiciones de salud, su inserción a la libre comunidad y su experiencia como víctima de maltrato psicológica y físico dentro de una relación y un entorno tóxico es parte de lo que Hernández ahora quiso narrar en unos 17 episodios de su audiolibro.

Lo que ella vivió a partir del 2002 cuando su vida dio un giro insospechado al ser arrestada en la provincia de Higüey en República Dominicana al presuntamente incautarle al grupo de boricuas unos 70 kilos de cocaína, es una historia que ya había contado en su libro “De la prisión a la libertad”, lanzado en el 2016, pero que volvió a revisitar como parte de un proceso de sanación y de esclarecer lo que ella calló, nunca observó o simplemente aceptó.

Laura Hernández da sus generales a las secretarias de la corte previo al inicio de la audiencia que luego fue reenviada por la no asistencia de los militares que manejaron su caso y apresamiento, para el 24 de junio del 2005. foto: pedro vargas (Archivo)

“Quiero aclarar muchas cosas que están confusas e inconclusas en algunas personas. Aunque recibo el cariño, el abrazo, las bendiciones de mi país, de mi pueblo, de mi gente, la confusión está en muchas cosas, porque yo realmente nunca me he atrevido a verbalizarlo, siempre ha sido como algo que se me atraganta y lo somatizo cuando empiezo a hablar. Incluso, cuando grababa el audiolibro se me secaba la boca; salivaba, sudaba, tosía, me pasaba de todo. Fue algo muy real que ni yo misma lo podía creer”, expresó Hernández en un encuentro de medios.

La propietaria de True Colon Hydrotherapy Spa en Puerto Rico y Florida, centros dedicados a la limpieza de colon, fue directa al reconocer que estaba inmersa en una relación de maltrato con su entonces esposo Irizarry, que tras una conversación que tuvo con él en el 2023 comenzó a comprender que “piezas faltaban para narrar la verdad, sanar y aceptar el perdón”.

“Fui víctima no solamente de haber estado presa en República Dominicana injustamente. Si no que estaba presa de una relación de maltrato, de abuso físico y emocional que lo permití porque estaba en un momento vulnerable en donde estaba aterrada. Estaba en lugar extraño, lleno de peligros y de mucho dolor. Perdí mi fuerza interior y me perdí a mí misma. Estaba destruida y sin entender el porqué. Lo perdí todo, pero no perdí mi familia, ni mis amigas y a la gente que realmente te ama”, reveló Hernández, quien salió de la prisión de Najayo el 25 de agosto de 2005, luego de que la corte de apelaciones redujera su sentencia de siete a tres años de cárcel y regresó a Puerto Rico donde comenzó desde cero. Estableció sus negocios, trabajó un tiempo en la televisión y luego se mudó al estado de Florida, donde reside y tiene un centro de hidroterapia.

“Tanto tiempo después pensé que narrar algo que para mí era ya cosa del pasado me fuera a dar tan duro y me enseñó que los procesos de sanación no son cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere, y hay que trabajarlos. Este audiolibro es parte de ese proceso de sanación”, sostuvo la empresaria que estuvo acompañada de su mamá, Amelia Guzmán Pérez, su novio Jorge Ruiz y sus amigas de la infancia.

Sobre Irizarry aclaró que ella nunca lo acusó públicamente y tampoco es su intención en la actualidad. En su caso, al volver a repasar la historia de ambos, siente la necesidad de aclarar por qué lo defendió en medio de la situación.

“Esto es como una telenovela, donde tú sabes qué fue lo que aquel hizo, y tú le dices (al protagonista) que él es un traidor, pero la persona que está al otro lado no lo sabe, como ‘La casa de los famosos’, no sabe nada de lo que está haciendo el otro, no entiende lo que está pasando afuera. Yo tengo parte de un pedacito de la verdad y ahora que tengo todos los ángulos, pude armar el rompecabezas completo”, aseguró Hernández.

Asimismo, detalló que el “perdón es una decisión”. De su expareja dijo que podría sentarse a conversar con él nuevamente sin ningún resentimiento, porque ella se ha sanado grandes heridas.

Laura Hernández presenta su audiolibro "En cuerpo y alma" en el Market Place, Hato Rey. (Nahira Montcourt)

“El perdón es una decisión. Yo lo decidí y aun con todo el daño que pude haber recibido, fueron más los abrazos, fueron más los besos, fueron más los ‘te quiero’, fueron más las visitas de miles y miles de puertorriqueños para decirme ‘creo en ti, confío en ti, te espero en tu isla, te queremos de regreso’, y eso me sostuvo en la tormenta”, añadió.

Hernández contó que pensaba que sentarse frente a un micrófono y volver a narrar iba sería un proceso fácil, pero fue así.

“Pensé que iba a ser algo sencillo porque lo que tenía que hacer era narrarlo. Pues no, no es tan sencillo. Hay una psiquiatra que dice que el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía, y entonces, cuando estás leyendo algo que ya pasó hace 20 años, pero lo estoy volviendo a leer, y me está trayendo una emoción, mi cerebro lo está viviendo otra vez, y eso fue lo que me pasó”, sentenció.

La expresentadora resaltó, por último, que si su historia puede ayudar a una persona a salir de un ciclo de violencia para ella será más que suficiente.