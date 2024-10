“Los amo a todos”: Marian Pabón toca la campana al vivir su nueva etapa

“Terminé mis tratamientos. Gracias a todo el personal de PR Oncology y a mi doctor Báez Vallecillo. Los quiero mucho. Gracias a mi hermana y mi cuñado por estar hoy conmigo, y a mi hermano, que aunque está fuera del país, siempre ha estado pendiente a mí, siempre. Gracias a mi amigo del alma, mi querido Julio Ramos por estar presente detrás de la cámara con mi amigo querido El Omar. Gracias a mis hermanas postizas Suzette Bacó y Cristina Soler, y a mi prima Lily García, porque aunque no pudieron estar hoy, siempre han estado presente. Y no me puede faltar agradecer a mi hija Ivana y a mi compañero Ronald, por ser mi mano derecha, mis pies, mi cabeza, mi todo. Sé que hubieran dado lo que fuera por estar conmigo, pero no importa porque siempre están en mi corazón”, expresó Pabón.