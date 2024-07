Marian Pabón pide ayuda para su “stand-up”

La actriz afirmó encontrarse muy bien en medio del tratamiento de inmunoterapias, ya que no es tan “invasivo como las quimioterapias”, dijo en un video que compartió en la mañana de hoy en sus redes sociales.

“Me estoy preparando para hacer mi stand-up sobre el proceso que he pasado. Estoy buscándole título al stand-up, tiene que ver con todo mi proceso y tengo unas ideas en mi cabeza, pero no están seguras todavía. Así que si tienen unas sugerencias y me las quieren poner por aquí se lo voy a agradecer. Necesito ayuda, pero necesito más ideas”, afirmó la actriz, que se encuentra sumamente positiva.