Marian Pabón será la madrina del Race for the Cure

El apoyo incondicional de esas personas que acompañan desde el primer momento a la paciente que es diagnosticada con cáncer de seno , durante el proceso y su fase final, sirvieron de inspiración este año para el adoptar el lema “De la mano junto a ti” de la edición 17 del Race for the Cure , organizado por Susan G. Komen Puerto Rico .

“Creo firmemente en la detección temprana y en que la vida es un regalo invaluable. Un simple estudio, una mamografía, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. La inacción o el temor no deberían tener lugar cuando se trata de nuestra salud. Luis, como esposo, fundador e investigador del ensayo clínico me enseñó la importancia de extender programas por todo Puerto Rico, para que más pacientes se beneficien de estudios innovadores. Hoy me rodeo de un talentoso equipo de voluntarios que se han unido para celebrar la vida, la esperanza y honrar a los que ya no están. Mi mensaje para cada uno de ustedes es simple., abracen la vida. La vida es una única. Hagan sus citas a tiempo”, instó Vientós.