Este no fue un domingo más para las miles de personas que se dieron cita en los predios del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. Muchos de ellos asistieron para ver los grupos de música y artistas que se presentaron en tarima, otros fueron preparados para correr o caminar en la carrera de 5 kilómetros “Race for the Cure” de la organización Susan G. Komen, también estuvieron los que llegaron para solidarizarse con familiares, amigos o por ellos mismos, que sufren o han padecido de cáncer. En total fueron unas 6,000 personas las que se inscribieron en el 5K.

El ambiente festivo, donde los colores rosados sobresalían en la vestimenta de la mayoría de las personas, se mezcló de vez en cuando con muchos abrazos y lágrimas de alegría, esperanza y emoción. Este año, también se vieron muchas mascotas, las cuales se integraron por primera vez a la actividad.

“Sabemos que el cáncer de seno es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, y es el cáncer número uno en la mujer puertorriqueña. Así que nuestro compromiso está ahí para poder seguir ayudando a todas estas mujeres que tienen necesidad en un momento tan difícil como es un diagnóstico de cáncer de seno”, mencionó la doctora Eva Cruz Jové, presidenta de la Junta de Directores de Susan G. Komen en Puerto Rico. “Es importante que el público sepa que todos los fondos que recaudamos en estos eventos se quedan en Puerto Rico para poder ayudar a nuestras guerreras sobrevivientes, con múltiples problemas que tenemos tanto de diagnóstico, de tratamiento, de apoyo, de terapia y de estudios”.

Eva Cruz Jové, presidenta de Susan G. Komen, junto a Maribel Villegas, directora de Susan G. Kome PR. (Ramon "Tonito" Zayas)

En todo momento la solidaridad estuvo presente, sobre todo con un grupo de sobre 200 mujeres sobrevivientes de cáncer, quienes desfilaron y fueron recibidas por voluntarios, familiares y público en general, mientras eran aplaudidas y vitoreadas. Una de las que caminó orgullosamente fue Maribel Villegas, directora de la carrera Race for the Cure, quien cumplió este año 15 años de haber terminado su último tratamiento contra el cáncer.

“Soy sobreviviente y qué mejor razón que devolver un poquito a la comunidad que trabajando para esta causa. Hay muchas mujeres en el camino han perdido sus vidas por el cáncer y a las que hemos tenido que despedir y hacer honor a su memoria y a su legado. Mi misión es simplemente que el cáncer se diagnostique a tiempo y que se logre curar”, explicó Villegas al detallar que este es el primer Race for the Cure que se logra organizar de manera presencial desde que en el 2020 y 2021 se tuviera que hacer virtual debido a la pandemia. “Las experiencias que uno va recolectando con el tiempo, nos dan fuerza para seguir ayudando. Hay necesidad en la isla porque tenemos un atraso en los diagnósticos de cáncer, sobre todo después de haber pasado por los terremotos, la pandemia y, ahora, por otro huracán. Así que tenemos que seguir trabajando”.

Artistas solidarios

Como ya es costumbre, el evento organizado por la filial local de la fundación Susan G. Komen, contó con el apoyo y la presencia de artistas, cantantes y actores, quienes interactuaron con el público presente de diferentes maneras. Ejemplo de esto, fue la presencia de la embajadora del evento de este año, la actriz Karla Monroig, quien habló con el público y se mantuvo muy atenta con los presentes.

“Llevo 16 años apoyando a Susan G. Komen y en un principio me sentía rara, porque no tenía a nadie cercano que fuera paciente de cáncer y decía, ‘qué yo hago aquí’. Pero, rápidamente me di cuenta que tenía mucho que aprender y aprovechar la facilidad que tengo de exposición en los medios para llevar el mensaje de prevención”, comentó Monroig, quien está casada con el cantautor Tommy Torres. “De repente empezó a cerrarse el círculo y ya tengo muchas amigas que han padecido la enfermedad y algunas amigas que han perdido la vida. Por eso, hoy celebramos la vida de maravillosas mujeres que han dado esa batalla y por las que ya no están, también vamos a caminar y celebrar su vida y su legado. Además, tenemos que llevar el mensaje de que la atención a tiempo salva vidas y de que esta enfermedad no escatima en sexo, en edad, ni en clase social. Esto nos puede tocar a cualquiera”.

Karla Monroig, Tita Guerrero, Ivonne Orsini durante la conferencia de prensa previo al evento Race for the Cure, de Susan G. Komen. (Ramon "Tonito" Zayas)

Otras personalidades que se dieron cita para formar parte de este evento incluyó a la comediante y bailarina Tita Guerrero, a la presentadora de televisión Ivonne Orsini, la entrenadora personal Paola Díaz, así como de Kevin Gabriel Rodríguez Hernández, hijo de la fenecida reportera de televisión Keylla Hernández. Algunos de ellos se dejaron ver en tarima y en el resto de las actividades que se llevaron a cabo antes, durante y después del 5K, que dio comienzo a las 5:00 p.m. y que llevó a las personas por las avenidas Luis Muñoz Marín y Ponce de León, en Hato Rey.

En tarima

A las 11:00 a.m. se dio la apertura del evento con el espectáculo infantil Atención Atención, seguido a las 12:00 p.m. con Son Divas y Batuquéalo. A las 2:00 p.m. se llevó a cabo la presentación de la cantante Bri La Pelúa, así como una carrera donde participaron niños. A las 2:30 p.m. fue el desfile de sobrevivientes, mientras que a las 4:00 p.m. hubo una corta carrera de una milla donde participaron sobrevivientes y a las 5:00 p.m. comenzó el 5K para los adultos. Como punto y cierre final de esta importante actividad, a las 6:30 p.m. se realizó un sorteo, seguido de la música de Pirulo y la Tribu.

Como dato curioso, por primera vez en Race for the Cure se integró un Food Truck Fest, frente al Coliseo con varios “food trucks”, donde las personas pudieron disfrutar de diferentes opciones gastronómicas para todos los gustos. Además de eso, hubo carpas donde los auspiciadores entregaron regalos a los presentes, se tomaban fotos y brindaban valiosa información.