26 de septiembre al 8 de octubre de 2022

Inscríbete en el Race for the Cure 2022, visitando nuestro Centro de Inscripciones en el primer nivel de Plaza Las Américas, frente a Red Lobster.

8 de octubre de 2022

Conoce a Dayanara Torres en Lido Jewelers en The Mall of San Juan, como parte de una actividad a beneficio de Susan G. Komen Puerto Rico.

9 de octubre de 2022

¡Ellas no caminan solas! Acompáñanos a cruzar la meta del Race for the Cure en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

11 al 28 de octubre de 2022

¡Adquiere tu camiseta rosa! Visita nuestro Pink Day Pop Up Store en el primer nivel de Plaza Las Américas, frente a Red Lobster, y en el primer nivel de Plaza del Caribe. El 100 % de los fondos recaudados se quedan en Puerto Rico.

16 de octubre de 2022

Pink Vespa Tour: Recorrido en Vespa a beneficio de las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno.

23 de octubre de 2022

Race for the Cure Pa’l Campo: Carrera 5K en Yabucoa.

28 de octubre de 2022

¡Únete a nuestro Pink Day! Donde quiera que estés, utiliza tu camiseta rosa y acompáñanos a vestir a Puerto Rico de rosa en honor a todas las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno. ¡No olvides subir tu foto a las redes sociales utilizando los hashtags #PinkDay #KomenPR.

10 de diciembre de 2022

Separa la fecha de Mujer Brava: un evento de ciclismo para mujeres, a beneficio de las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno en Puerto Rico.

Octubre a diciembre de 2022

Ruta Pink: Clínicas de mamografías libres de costo en varios municipios a través de la isla. Las fechas y localizaciones estarán disponibles pronto en nuestras redes sociales @komenpr.

Información suministrada por Susan G. Komen Puerto Rico.