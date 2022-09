Tom Cruise se ha convertido en el actor de cine mejor pagado, gracias al acuerdo que le permite obtener un porcentaje de los ingresos desde el primer dólar bruto, según public la publicación especializada Variety. Sólo en taquilla, “Top Gun: Maverick” ha recaudado más de 1,300 millones de dólares. Aunque el salario base por hacer la secuela de este éxito de los 80 era mucho más bajo, Cruise se ha convertido en el mejor pagado.

“Era algo que la gente de ‘Top Gun’ llevaba 36 años pidiendo y yo estaba como… ¿cómo vamos a hacer esto?”, dijo el actor en una entrevista con el programa australiano Sunrise el pasado mayo. “Hacer la original, eso fue una cosa, pero ¿cómo creamos algo para darle a esa audiencia el mismo tipo de experiencia? Es algo con lo que he vivido durante muchos años”. “Top Gun: Maverick” llegó finalmente a los cines esta primavera, a poco más de un mes del 60 cumpleaños del actor.

CRUISE, LA ESTRELLA QUE SIGUE BRILLANDO

Cruise es una de las estrellas de la vieja escuela de Hollywood que sigue brillando décadas después de su salto a la fama. En su haber, el actor nacido en Siracuse, Nueva York, cuenta con grandes éxitos, aparte de la mencionada, como la saga “Mission Imposible”, “Risky Business”, “Eyes Wide Shut”, “The Last Samurai” y “Jerry Maguire”, entre otras.

El siguiente en la lista, con la nada desdeñable, aunque considerablemente menor, cantidad de 35 millones de dólares, está Will Smith. Esta cifra, de nuevo según Variety, es la que se embolsa por “Emancipation”, una película que narra la huida de un esclavo de una plantación cuyos dueños casi lo matan.

“Siempre he evitado hacer películas sobre esclavitud”, dijo el actor a GQ en septiembre del año pasado. “En los inicios de mi carrera… no quería mostrar a los negros bajo esa luz. Yo quería ser un superhéroe. Así que quería representar la excelencia negra junto a mis homólogos blancos. Quería interpretar papeles que le darías a Tom Cruise. Y la primera vez que lo consideré fue con ‘Django Unchained’. Pero no quería hacer una película sobre la esclavitud que tratase de venganza”.

Esta producción, “Emancipation”, sin embargo, era diferente. Dijo que sería un perjuicio pensar que era sobre la esclavitud. “Esta era una que trataba del amor y el poder del amor negro”, comentó. “Íbamos a hacer una historia sobre cómo el amor negro nos hace invencibles”.

Smith, de 53 años, se hizo famoso gracias a la serie de televisión “The Fresh Prince” en los noventa. Luego firmó éxitos como “Six Degrees of Separation”, “Men in Black”, “Independece Day”, “I, Robot”, “The Pursuit of Happyness” y “Ali”, entre otras.

El pasado febrero recogió su primer Óscar por “King Richard”, en la que interpreta a Richard Williams, el padre y, durante un tiempo, entrenador de las hermanas y tenistas Serena y Venus Williams. Sin embargo, su logro quedó empañado por la bofetada que le propinó a Chris Rock durante la gala y que le ha costado el veto de la Academia durante diez años.

En tercer lugar, está Leonardo DiCaprio, que recibirá 30 millones de dólares por interpretar a Ernest Burkhart en el próximo largo del director Martin Scorsese, el western “Killers of the Flower Moon”. Foto: FILIPPO MONTEFORTE. (FILIPPO MONTEFORTE)

LEONARDO DE CAPRIO, EN TERCER LUGAR

En tercer lugar, está Leonardo DiCaprio, que recibirá 30 millones de dólares por interpretar a Ernest Burkhart en el próximo largo del director Martin Scorsese, el western “Killers of the Flower Moon”. La cinta, basada en el libro homónimo de David Grann, trata sobre los asesinatos de miembros de la tribu Osage en los años veinte en Estados Unidos y la consecuente investigación del FBI.

No es la primera vez en la que DiCaprio se pone a las órdenes de Scorsese. Ya lo hizo antes en “The Departed”, “Gangs of New York”, “The Aviator”, “Shutter Island” y “The Wolf of Wall Street”. Además de estos títulos, el actor cuenta en su haber con otros éxitos como “The Revenant”, por la que ganó su único Óscar hasta la fecha, “Once Upon a Time… in Hollywood”, “Django Unchained” e “Inception”, entre otras.

Hay que bajar hasta el decimoctavo puesto en la lista para encontrar a la primera actriz. Es Margot Robbie y se sitúa en dicha posición gracias a los 12,5 millones de dólares que cobrará por “Barbie”.Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA. (FACUNDO ARRIZABALAGA FACUNDO ARRIZABALAGA)

MARGOT ROBBIE, LA PRIMERA MUJER, EN LA LISTA

Hay que bajar hasta el decimoctavo puesto en la lista para encontrar a la primera actriz. Es Margot Robbie y se sitúa en dicha posición gracias a los 12.5 millones de dólares que cobrará por “Barbie”. En esta película con altas dosis de rosa y dirigida por Greta Gerwig, Robbie interpreta a la famosa muñeca de Mattel, que es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se adentra en el mundo real.

“¡Viene con mucho bagaje! Y muchas conexiones nostálgicas. Pero con eso vienen muchas formas emocionantes de atacarlo”, dijo la australiana a la edición británica de Vogue el año pasado. “La gente generalmente escucha Barbie y piensa: Sé cómo va a ser esa película. Y luego escuchan que Greta Gerwig la está escribiendo y dirigiendo y dicen: Oh, bueno, tal vez no…”.

El punto de inflexión de la carrera de la actriz de 32 años llegó en 2013 con “The Wolf of Wall Street” y desde entonces ha añadido otros títulos a su filmografía como “Bombshell”, “I, Tonya”, “Once Upon a Time… In Hollywood”, “Birds of Prey” o “Dreamland”, entre otros.

UN PUESTO MÁS ABAJO, OTRA MUJER: MILLIE BOBBY BROWN

Justo un puesto más abajo aparece otra mujer: Millie Bobby Brown, con un cheque de diez millones de dólares por “Enola Holmes 2″. En esta secuela de “Enola Holmes”, basadas en la serie de libros “The Enola Holmes Mysteries”, de Nancy Springer, la actriz británica vuelve a meterse en la piel de la hermana de Mycroft y Sherlok Holmes. En esta ocasión, la pequeña de la familia asume su primer caso como detective.

“Hay más de la historia que contar. La historia aún no ha terminado. Ella no ha crecido, no hay conclusión”, dijo la actriz a Deadline en 2020 cuando le preguntaron por la posibilidad de la secuela. “Creo que siempre será alguien que está evolucionando constantemente, pero definitivamente hay más que mostrar en la pantalla”. Brown saltó a la fama en 2016 gracias a la serie “Stranger Things”, en la que interpreta a Eleven y que tendrá una quinta y final temporada.

Emily Blunt es la siguiente actriz en la lista, en la posición vigesimotercera con cuatro millones de dólares por su trabajo en “Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan. En el film interpreta a Katherine “Kitty” Oppenheimer, bióloga y botánica, y esposa de J. Robbert Oppenheimer, director del Proyecto Manhattan que tuvo como resultado la producción de las primeras bombas nucleares.

Blunt, de 39 años, ha participado en películas como “Jungle Cruise”, “Mary Poppins Returns”, “My Summer of Love”, “Your Sister’s Sister”, “The Devil Wears Prada”, “The Young Victoria” y “Sicario”, entre otras.

Mateo Castillo / EFE Reportajes