Luis Fonsi, Ana Bárbara y Alejandro Sanz: tres grandes de la música con muchas razones para agradecer

“Hombre, ellos siempre están ahí. Sin el público no tendría sentido nada de esto. O sea, nosotros somos simplemente escribidores de canciones, ¿sabes? Y las transportamos y las llevamos a la gente, que es la que definitivamente hace que la rueda gire, ¿no? Entonces, bueno, tengo tanto que agradecer porque llevo 30 años haciendo esto. O sea, no uno ni dos”, puntualizó.

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”, reveló en octubre antes de una presentación.