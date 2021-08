La exvedette mexicana, Lyn May, sorprendió el pasado fin de semana al anunciar que, a sus 68 años de edad, estaba embarazada.

Cuestionada sobre esta noticia bomba en su visita al reality “Quiero cantar”, de “Venga la alegría”, Lyn May fue muy cortante sobre el tema de su maternidad.

“No voy a hablar de eso, no voy a hablar de ese tema porque está prohibido. Estoy muy contenta de estar aquí en ‘Vamos a cantar’”, dijo tajante la cantante a la pregunta del conductor Horacio Villalobos.

Su molestia aumentó cuando el polémico juez le dijo que el programa le realizaría un “baby shower”.

“No, no me hagan nada de eso y a todo mi público querido, ya que no tienen nada de qué platicar, que hablen de la pandemia y hay que entrarle a los rezos”, agregó.

Sobre el supuesto embarazo, se sabe que estaría apenas en el primer trimestre de gestación.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo 3 meses de sorpresas y @markosd1official está muy contento que será papá”, escribió el sábado.