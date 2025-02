Madison Anderson “rechazó la invitación” para participar en el estreno de “La casa de los famosos All-Stars”

“¿Dónde está Madison (Anderson Berríos) ?“, “¿Por qué no invitaron a Madi?”, “Falta Madison Anderson”, cuestionó el público.

View this post on Instagram

“Yo siento que tú nunca puedes olvidar de dónde vienes y a quién te debes, yo siento que no solamente le está faltando el respeto al proyecto que la llevó a ser lo que es ella hoy, sino a todo un país que la apoyó. No puedes usar lo que te conviene para luego soltarlo”, dijo el conductor y actor venezolano Gabriel Coronel . “Ella tendrá sus razones, pero sí creo que tuvo que haber sido algo prácticamente obligatorio de ella decir ‘no, yo voy para allá porque yo vengo de allá, porque yo tengo mucho que agradecerle a la cadena, al ’show', a mi público”, añadió.

Carlos Adyan no dudó en defender a su compatriota. También reveló parte de una conversación que tuvo recientemente con Anderson Berríos y su pareja sentimental, el actor mexicano José “Pepe” Gámez .

“Ellos me dieron Tuna gran lección porque yo pensaba igual que todos ustedes hasta el momento que hablé con ellos en el Miss México y me dijeron lo siguiente: ‘la definición del éxito para cada cual es diferente’. La casa de los famosos no es un proyecto con el que ella se quiere ver involucrada más, al parecer. Está muy feliz desarrollando su vida personal y quizás esa sea la definición del éxito para ella: tener una familia, vivir en Mérida...”, apuntó el presentador.