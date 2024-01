La figura de Magali Febles ha estado ligada estrechamente al mundo de los certámenes de belleza, como creadora de reinas. Pero, ¿será que ahora se convertiría en una de ellas?

Al parecer, los recientes anuncios de mujeres de 69 y 72 años inscritas para participar en certámenes en Filipinas y Argenita, respectivamente, con el objetivo de llegar al Miss Universe, tienen a Febles coqueteando con la idea de dirigirse en una misma dirección.

La estilista de profesión, y quien fuera directora de la franquicia Miss Universe Puerto Rico, publicó en su cuenta de Instagram que la están convenciendo para participar en Miss Universe, a raíz del cambio que hizo la organización en cuanto a no haber límite de edad, como parte de los requisitos de participación. En el pasado, solo mujeres de hasta 28 años podían participar.

La actual tenedora de la franquicia Miss República Dominicana Universo detalló: “Breaking News!!!! Me lo han pedido tanto que me lo estoy creyendo. Filipinas tiene una de 70, y Argentina una de 74 y van a seguir entrando….. Si me decido a competir en Miss Universe, a cual país te gustaría verme representar. Puerto Rico, USA o República Dominicana?”.

En el año 2022, la organización del certamen internacional presentó las nuevas reglas, que de inmediato comenzaron a generar expectativas. En ánimo de ser más inclusivos, romper estereotipos y permitir que más mujeres participen sin tantas restricciones, como ya se vio en la edición 72 de El Salvador, se permitieron mujeres con hijos y casadas; mujeres embarazadas o amamantando; y mujeres divorciadas, mientras cumplen con la edad 18 a 28 años.

Sin embargo, este año para la edición número 73 a realizarse en México ya se permitirá mujeres de cualquier edad sin límite.