El cantante colombiano Maluma en otras ocasiones se ha sincerado con sus fanáticos, así como lo hizo recientemente el cantautor Alejandro Sanz, al mencionar que su estado de ánimo no es el mejor.

No obstante, el intérprete conocido mundialmente por temas como “Amigos con derecho”, “Sobrio” o “Felices Los 4”, hoy decidió compartir ese otro lado cuando, como cualquier ser humano, se levanta y decide superarse a sí mismo. Esta vez lo hizo para motivar a otros.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya!”, expresó el cantante en una comunicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, acompañada de varias fotos.

PUBLICIDAD

En la primera fotografía aparece jugando tenis de mesa descamisado, dejando ver sus pectorales y abdomen. En las próximas imágenes se puede ver al galardonado artista luciendo su figura con menos peso, más fornido y con abdominales marcados.

“Les dije que viene Don Juan y que me iban a ver como nunca antes.. Aquí me tienen más fuerte que ayer!! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)”, agregó.

El pasado mes de abril, el cantante colombiano recibió el Premio Impacto 2023 por la labor de su fundación “El Arte de los Sueños” en una gala en Miami en la que se recaudaron dos millones de dólares para ayudar a los niños desfavorecidos a través de la música.

Ese mismo mes, dio la noticia que lo tenía con el corazón roto en pedazos, al fallecer el niño Bastian Matías Madrid Ramírez, quien era paciente de cáncer de huesos, a quien llegó a ser muy feliz con sus detalles.