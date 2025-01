Manny Manuel insiste en buscar a Gisselle aunque al parecer no está desaparecida

El cantante Manny Manuel insiste en buscar a su amiga y y colega, Gisselle , pese a que la intérprete dio señales de que no anda pérdida, como el merenguero lo hizo creer tras una publicación que compartió ayer, domingo, para dar con el supuesto paradero de la intérprete de “Quiero estar contigo”.

“ Es preocupante, todavía Gisselle no aparece. Llamamos a la Policía y estamos en espera de que nos confirmen. Muchas gracias a todos por sus preocupaciones ”, dijo el merenguero en el nuevo video publicado esta mañana en Instagram.

En la publicación de ayer domingo, un lloroso Manny Manuel dijo estar sumamente preocupado por Gisselle, ya que la había llamado y no la consiguió.

“Hola señores disculpen. Paso por aquí porque estamos llamando a mi amiga Gisselle y nadie la consigue. Hago este video, por favor si alguien la consigue, sabe de ella o la ha visto, por favor que nos deje saber, por mensaje privado o por mi teléfono. Si alguien sabe de Gisselle, la merenguera, por favor, que me deje saber a través de mi teléfono o que me envíe mensaje privado. Muchas gracias a todos. Que estén bien, gracias a todos”, exhortó lloroso el cantante conocido como “Rey de Corazones”.

A horas del video publicado por Manny Manuel, Gisselle reapareció en las redes sociales con una imagen de un dibujo con un corazón roto con el siguiente mensaje: “¿Por qué olvidaste las promesas que una vez me hiciste?”

Con esta publicación los seguidores del merenguero han comentado que al parecer se trata de una promoción para una colaboración musical en conjunto. Si fuera así el caso, un grupo de usuarios de las redes sociales le han cuestionado a Manny Manuel en sus publicaciones, que una situación de personas desaparecidas es un asunto serio que no debe tomarse como un chiste o para promocionar una canción.

“Con eso no se juega....vi su historia y de verdad no encuentro el chiste de esto”. “Esto no es gracioso !!!! Si es manera de promocionar una canción,vas a perder el poco respeto que tus fanáticos aún te tienen”, son algunos de los comentarios en las redes del llamado “Rey de corazones”.