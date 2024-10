Manny Manuel se arrepiente: “Eliminaría la maldita cocaína y el alcohol si pudiera retroceder en el tiempo”

San Juan - En la vida del cantante Manny Manuel, la suma de experiencias y la resta de adversidades tienen un resultado infalible: aprendizaje.

Al menos así, el artista resume las glorias y las múltiples caídas que ha tenido a lo largo de sus 30 años de carrera como solista, defendiendo el merengue como su principal género.

En la suma están todas sus presentaciones artísticas en y fuera de Puerto Rico, el amor incondicional de su madre Lucy Santiago y familia, y el apoyo ininterrumpido de sus fanáticos que sin importar sus controversias y escándalos siempre han estado frente a una tarima aplaudiendo al llamado “Rey de corazones”. En la resta: sus adicciones a las drogas y al alcohol, que hoy reconoce sin tapujos ni secretos.

“Eliminaría en mi vida las drogas. La maldita cocaína y el maldito alcohol si pudiera retroceder en el tiempo lo eliminaría de una. Eso estancó mi vida y me puso el pie para llegar más lejos de donde estoy y lo tengo clarísimo. Pero tampoco es que es me voy a echar a llorar (por el pasado). Me ha tocado levantarme y seguir caminando. Soy un hombre bendecido porque mi pueblo me quiere a pesar de las locuras que he hecho”, confesó el cantante en respuesta a la pregunta de este medio sobre ¿qué momento eliminaría de tus 30 años de carrera como solista?

“Estos 30 años han sido de mucha enseñanza y puro aprendizaje. Hasta ustedes han aprendido mucho más, (explota en risas). Viajes, países, gente, comida, cultura… y es de las cosas más bellas que me llevo de estos 30 años. Haber salido de Puerto Rico a conocer el mundo y gente que coreen las canciones de uno en otra parte del mundo… eso no tiene precio y vivo eternamente agradecido”, añadió el artista que el próximo 19 de octubre celebrará sus tres décadas en solitario en el Coca-Cola Music Hall con su espectáculo titulado “Manny Manuel … y sigo siendo el Rey… el Rey de Corazones”.

Consciente que es uno de los artistas con más “guisos” y presentaciones en la isla, ya que lo mismo lo ves, en la tarima de una fiesta patronal, en una actividad privada o en los grandes escenarios del país, Manny Manuel, además de agradecer se lo atribuye a su humildad.

“Hay un talento que se ha probado por todos estos años, pero hay un trabajo que se ha hecho por mucho tiempo y nunca lo había expresado así y es la humildad. El no dejar a nadie sin un saludo, el no dejar a nadie sin un abrazo. Si te piden ir a una égida es llegar hasta allí y ayudar. Que si me dicen llama a mi abuelita por Facetime yo la llamo, todo por provocar una alegría. Ese trabajo lo he hecho porque es el trabajo detrás de un artista y eso es lo que me mantiene hoy día de pie”, detalló el artista, quien reside en su natal Orocovis en la casa que construyó a minutos de la residencia de su madre.

Manny Manuel aseguró que tras tomar las riendas de su vida emocional y física, lejos de sus adicciones a las sustancias controladas, vive la etapa de estabilidad que siempre añoró. En el 2020, Manny Manuel reveló su homosexualidad de forma pública como parte de su proceso de rehabilitación y sanación. No obstante, no fue hasta hace tres años que conoce el amor y la seriedad de una relación estable.

Su pareja, Pablo, ha sido parte de su proceso de sanación, perdón e introspección.

“El ser humano que es Pablo es lo que me ha dado estabilidad emocional. Él es el limpio en todo el sentido de la palabra, tiene un corazón generoso y se parece mucho a mí, al Manny de antes que no tenía malicia y que no estaba metido en tantas cosas. Es un gran ser humano. Es un regalo que Dios me tenía reservado y de verdad que estoy feliz, contento y tranquilo porque estoy con una persona que me aporta para bien”, afirmó.

¿Qué esperar en su concierto?

Manny Manuel repasará su carrera como solista desde que se fue del grupo “Los sabrosos del merengue” hasta el presente. En tres décadas el cantante ha interpretado, merengue, baladas, boleros, pop, bachata, rancheras y hasta reguetón, entre otros géneros. Para su espectáculo, la voz de “Ya te olvidé”, desea que los arreglos musicales “sean un poquito más modernos y con un twist más de 2024, sin perder la esencia”.

“Quiero llevar mis temas a otro nivel, modernizarlos, pero sin perder la esencia del tema. Quiero que la gente tenga y viva una experiencia completa de un concierto”, sostuvo el cantante que le encantaría realizar una presentación.

Aplaude a Bad Bunny

Ante la cercanía de las próximas elecciones generales el 5 de noviembre y la discusión pública sobre la inserción de los artistas a favor de endosos políticos, Manny Manuel aplaudió que sea Bad Bunny quien tomó el liderazgo a la hora de hablarle a los jóvenes de país para exhortarlos a votar.

“Me parece muy bien que Bad Bunny sea el portavoz de los chamaquitos y ha expuesto su voz por lo menos para motivar a que sacaran su tarjeta electoral. Ahora va a tener que sacar otro billboard que diga: recuerden ir a votar. Me parece estupendo que Bad Bunny haya hecho eso. No quizás tan directo a un partido como tal, pero sí reconozco que hizo bien en el llamado para que fueran a sacar su tarjeta electoral, porque los jóvenes están muy metidos en las redes sociales y se enajenan”, mencionó el merenguero que ha participado en otros eventos electorales.