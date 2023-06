Manny Manuel se mantiene sumamente activo en su carrera, a pesar de las controversias que lo han acompañado desde que la semana pasada el alcalde de Naranjito no lo dejara cantar en el Festival del Fricasé.

En la mañana de hoy, el cantante publicó en su cuenta de Instagra un mensaje y vídeo con el propósito de darle promoción a su nuevo tema, “24 horas”, pero en el cual aprovechó para dar testimonio de su condición actual y de cómo batalla con sus problemas con el alcohol.

”Imaginen esta letra cantándosela a una botella de alcohol… Si no lo saben, muchas relaciones se destruyen porque la botella es la amante directa de una relación de matrimonios… Lo he vivido no solo personal, sino de muchos matrimonios con los cuales he hablado mucho sobre esto…”, escribió el merenguero natural de Orocovis. “Muchos pensarán que esto es fácil, sin embargo, el alcohol se convierte en La o El amante directo de una relación con fuerte base de AMOR y esta maldita enfermedad destruye todo…”.

En un mensaje que demuestra su estado de ánimo, Cruz Manuel Hernández concluyó su mensaje diciendo: “Hoy estoy muy triste…”.El pasado domingo, 4 de junio, Manny Manuel estaba a punto de subir a tarima para dar cierre al Festival del Fricasé, cuando tanto el promotor del evento, como el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, decidieron que no estaba en condiciones para cantar. Esto provocó una serie de reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación, terminando en una entrevista dada por el propio artista al personaje de La Comay, de Antulio “Kobbo” Santarrosa. El cantante no estuvo de acuerdo con la manera en que se condujo y manejó la entrevista, lo que llevó a que enviara un mensaje en las redes sociales pidiendo la cancelación del espacio televisivo que transmite en TeleOnce.

Muy activo en y fuera de Puerto Rico

A pesar de las controversias, Manny Manuel se ha mantenido activo y con mucho trabajo, dando la cara al público. Por ejemplo, el lunes de la semana pasada formó parte del espectáculo de cierre del evento Da Vida de Raymond Arrieta. Un día después estuvo en la celebración de los 200 años de la fundación del pueblo de Quebradillas.

De la misma forma, viajó hasta la República Dominicana para formar parte de la celebración de los Heat Latin Music Awards, llevados a cabo en Cap Cana, en la República Domicana, donde el puertorriqueño cantó y participó de todos los eventos previos, como ensayos, entrevistas y confraternización con otros cantantes y artistas. Según se pudo ver en los vídeos compartidos por el propio merenguero, se le vio activo y de buen ánimo en todo momento.