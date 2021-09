Luego de conocer anoche sobre la denuncia de maltrato físico y emocional que Andrea Ojeda, mejor conocida como “La Pekistana” hizo contra el exboxeador profesional Juan Manuel López, Marangely Lozada, hija del rapero Vico C, recurrió a las redes sociales para “educar” a sus seguidores desde su experiencia como una persona que tuvo una relación tóxica con excampeón mundial en dos clases de peso.

“Yo no me considero una víctima porque todo lo que pasó yo lo permití y me hago responsable de ello. Tampoco lo veo como karma pues, a pesar de que no me simpatiza Andrea, sigue siendo una mujer y no me da nada de gracia que por ‘karma’ ella haya sido golpeada o asesinada. Seamos empáticos y serios con este tema. Ninguna víctima de violencia física es responsable de su abuso”, apuntó la joven de 31 años, quien se describió como “educadora y feminista”.

Al principio del extenso escrito, Lozada aclaró que nunca fue golpeada por López y que en una sola ocasión hubo un forcejeo porque el deportista “se creía dueño de mi cuerpo”. En esa línea, la musa de “5 de septiembre” invitó a tener cuidado con la costumbre, la conformidad y la comodidad. También detalló las razones que la motivaron a opinar sobre el tema.

PUBLICIDAD

“Porque pensé que había sanado, y pensé que había pasado la página de esta mala experiencia, pero no. Algo tengo en común con Andrea y es que muchas mujeres me siguen, me escuchan... Es mi responsabilidad serles sincera. Se siente muy egoísta no hablar de mi propia experiencia”, continuó.

Antes de concluir con su relato, Lozada, quien se encuentra en su semana 35 de embarazo aprovechó para enviar un mensaje a quienes están en una relación tóxica. También aconsejó a las personas de conducta machista y violenta.

“Hoy quiero decirle a todas las mujeres o personas en una relación tóxica que me leen: vete de la primera. La persona que es violenta, machista y controladora no va a cambiar. Tú no eres un centro de rehabilitación, tampoco eres una propiedad, eres un ser humano que merece respeto. Mereces alguien que te sea fiel, que no te maltrate, que no te engañe, que no se crea dueño tuyo. Que te dé paz. No todo lo que brilla es oro. Conoce a la persona primero, no empiecen relaciones a lo loco. No hay prisa. Si tú no te amas y te valoras, no esperes que tu pareja lo haga por ti”, expresó.

La comunicadora Andrea Ojeda, quien publicó imágenes en su cuenta de Instagram en la que revelaba que era víctima de un patrón de abuso físico de parte del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera, acudió durante la tarde de hoy a la comandancia de área de Caguas para radicar una querella formal.

“La Pekistana” compartió ayer en sus redes sociales una serie de videos en el formato de “stories” en las que señaló al exmonarca supergallo (122 libras) y pluma (126) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) como “un maltratante” y “abusador”. Igualmente, le imputó problemas de alcoholismo. Además, presentó imágenes de unos golpes que presuntamente le propinó López y el daño físico y moretones que le causó.

PUBLICIDAD

López fue arrestado en la noche. Según imágenes captadas por TeleOnce, se vio al exboxeador esposado en la comandancia del área policíaca de Caguas, donde se entregó, escoltado por agentes de la Policía de Puerto Rico. El otrora atleta llegó acompañado de su abogado, el licenciado Jaime Barceló Sosa, pero no realizó declaraciones a la prensa.