María Celeste Arrarás sobre su entrevista con Yolanda Saldívar: “No permití que me metiera cuentos”

La semana pasada fue muy importante para la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás. Después de 22 años de su salida de “Primer impacto”, de Univision, y a cuatro años de culminar su participación en el programa “Al rojo vivo”, de Telemundo, la ganadora de tres Premios Emmy regresó a ambas producciones como invitada de honor.

Una semana después, la escritora y productora de talla internacional, todavía conserva un hermoso arreglo floral en su residencia que le enviaron como obsequio por su participación en uno de los “shows”. Aunque su presencia en ambas cadenas de televisión ha causado “revuelo” y “confusión” entre muchos, quien desde el 2021 trabaja para CNN en Español, tiene muy claro por qué aceptó las dos invitaciones.

“Ha levantado muchas preguntas que en los últimos días estuve, en una misma semana, en Univision, con los 30 años de ‘Primer impacto’, que obviamente era una actividad que no me podía perder, y en la otra fue que me invitaron para participar en un especial de ‘Al rojo vivo’. Acepté ambas gustosamente porque yo siempre he dicho que yo me fui de muy buenos términos de ambas cadenas”, dijo Arrarás a este diario.

Quien fue designada como una de las “20 mujeres más poderosas” de la revista Newsweek, continuó que, con lo anterior, puso en práctica -una vez más- un consejo que siempre le brinda a las nuevas generaciones de profesionales.

“Eso es algo muy importante, algo que siempre le digo a los jóvenes que tienen que hacer cuando me toca hablarles en conferencias en las universidades y me preguntan consejos para echar (hacia) adelante en la vida, les digo, ‘una cosa es que el mundo es redondo. Donde tú estás hoy, mañana te vuelves a encontrar a las mismas personas en la misma industria. Y si quedas mal, te cierras las puertas. Esto es una industria y, como en todas las industrias, no te puedes cerrar las puertas. Nunca te puedes dejar llevar por el ego. El ego es muy mal consejero’”, apuntó la productora ejecutiva y guionista de “Selena’s Secret”, la miniserie basada en el superventas del mismo título que escribió sobre el asesinato de la cantante Selena Quintanilla.

Precisamente, la comunicadora boricua, quien tiene una amplia trayectoria en diversos medios y plataformas, habló con la periodista peruana Pamela Silva, de “Primer impacto”, sobre lo que representa esta producción en su carrera y de cómo ha crecido profesionalmente a lo largo de los años. Ambas, además, hablaron de la histórica cobertura de Arrarás al caso de Quintanilla.

“Mira, impactó mi vida tremendamente el caso en sí. Y uno de los grandes elementos fue la entrevista de Yolanda Saldívar. Ella no le había dado entrevistas a nadie, ella no testificó en corte. O sea, que cuando yo la tuve sentada frente a mí, era una oportunidad demasiado valiosa. Había que sacarle toda la información posible de lo que pasó ese día y lo que la había llevado a eso”, manifestó la mayagüezana a El Nuevo Día.

Arrarás describió que para esa asignación “estaba extremadamente bien preparada”. Y no es para menos. A lo largo de los años, la puertorriqueña había cubierto el juicio en su totalidad desde el primer día hasta el último día, en Houston.

“Y había estado 24 horas al día trabajando con eso durante todo ese tiempo. Me conocía el caso al dedillo. O sea, que cuando yo me senté con ella, yo tenía que ser periodista y, en cierta forma, sin juzgarla, pero sí hacerle las preguntas que le hubiese hecho el fiscal. Porque es lo que el público quería y es lo que todos queríamos saber. Y fue una entrevista para la cual me preparé tremendamente”, puntualizó sobre la entrevista que ocurrió en 1995.