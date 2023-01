La última edición de Miss Universe se ha visto marcado por diversas polémicas que van desde las teorías de un resultado “arreglado de antemano” hasta la inconformidad con la nueva soberana, R’Bonney Gabriel.

En esa línea, la periodista María Celeste Arrarás no se quedó callada y decidió emitir su opinión. La comunicadora se expresó basada en su experiencia como juez del certamen en ocasiones anteriores.

“El concurso de Miss Universe es un certamen de belleza. He sido jueza del evento en dos ocasiones y las instrucciones que recibimos los jueces es que debemos escoger a la más bella del grupo —a la que cuando entre en un lugar haga voltear todas las miradas. Por supuesto que el saber expresarse y contestar inteligentemente son atributos importantes pero había un puñado entre las 5 finalistas que reunían todo eso y que, a mi parecer, eran mucho más bonitas”, sostuvo Arrarás a través de las redes sociales.

Las palabras de la exanfitriona de “Al rojo vivo” no tardaron en ser tema de conversación en distintos medios de comunicación. Telemundo, su antigua casa, fue uno de ellos. Sin embargo, la manera en que se cubrió el tema en el “show” vespertino “En casa con Telemundo”, no fue del agrado de Arrarás.

“Estoy sorprendida tras escuchar que en el ‘show’ ‘En casa con Telemundo’ me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universe”, escribió. “Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate. Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen —algo con lo que millones de personas están de acuerdo”.

La periodista, quien cuenta con poco menos de 2 millones de seguidores en Instagram, señaló que cuando promovieron dentro del “show” que en “La mesa caliente” Myrka Dellanos “iba a contestar a los ataques de María Celeste a su función como jueza”, decidió hacer la publicación.

“No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera”, aclaró Arrarás.

“Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo, por eso dije claramente ‘No quiero insinuar de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores’”, agregó.

“Por último me acusaron de haber sido jueza durante otras administraciones del certamen y que por eso ‘no entendí’ las nuevas reglas y esta polémica decisión. Es posible que haya nuevas reglas -cierto- pero nadie me va a convencer de que este certamen no ha sido siempre para escoger a la más bella del grupo. El día en que eso cambie creo que sería justo que se le deje eso bien claro al público para que decida si quiere o no seguir sintonizando ese evento”.