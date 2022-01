Abrazar un proyecto teatral con la misma energía y entusiasmo que lo hizo hace 50 años es la única fórmula que conoce la veterana actriz Marilyn Pupo al aceptar la caracterización del personaje de “Florence Foster Jenkins” en la obra teatral “La peor cantante del mundo”.

La actriz, que dibuja una sonrisa siempre que habla o termina soltando una carcajada estridente, se siente plena y feliz de abordar uno de los personajes más complejos y retantes en su extensa carrera actoral. Pupo estrenará el próximo 12 de febrero de 2022 la obra teatral “La peor cantante del mundo”, adaptación para el Centro de Bellas Artes de Santurce.

Más allá de la caracterización que incluye escenas dramáticas y cómicas, Pupo se acerca a una de las etapas de su vida que la hizo muy feliz y que le permitió llegar a otra audiencia, distante a los seguidores que la conocieron en la época dorada de la televisión puertorriqueña, década de 1970, por sus actuaciones en novelas y trabajos teatrales.

PUBLICIDAD

La actriz cubana vuelve a cantar en el teatro luego de dos años pandémicos y esta vez será ópera. A Pupo, quien cuenta con tres producciones discográficas y además fue la compositora del éxito “Soy antillana”, popularizado por la fenecida estrella Celia Cruz, le toca volver a interpretar en vivo y solo basta con pronunciarlo para conocer cuánto le emociona cantar y actuar en un escenario.

“Esta es una de las piezas más importantes que he tenido que hacer en mi carrera. Es emocionante y estoy agradecida con el universo, con Dios y con los productores de que me permitan estar en esta obra. Se hizo una película de esta obra y la protagonizó Meryl Streep. Eso de por sí es un honor y orgullo. Es retante para mí, porque no hay nada que no sea de primera calidad. Tengo que cantar tres partes de óperas. La Canción de Adele de Strauss, Aria de la Reina de la Noche de Mozart y Carmen de (Georges) Bizet. Tengo que cantarlas en alemán, imagínate nunca he cantado, ni he hablado en alemán”, sostuvo entre risas la actriz que, como parte de la preparación, toma clases de canto con Hilda Ramos.

Pupo explicó que la pieza es inspirada en la vida de la soprano Florence Foster Jenkins, quien fue una reconocida cantante de ópera del siglo pasado. Lo curioso es que se hizo famosa no por su talento, sino por lo desafinada que era y a pesar de ello las personas la adoraban. Era una joven proveniente de una familia millonaria. La cantante murió en el 1944.

PUBLICIDAD

“Cantaba malo, siempre estaba desafinada, pero ejercía en el público una admiración extrema. Tenía muchos admiradores y no se sabían iba a verla porque se iba a reír o que iban a agradecer, porque ella era una mujer buena. Ella estaba tan convencida de que lo hacía bien que la misma certeza que tenía se la transmitía al público. Había gente que la despreciaba, pero triunfó y llenó el Carnegie Hall completo”, narró la actriz.

Pupo no estará sola en la puesta en escena, ya que un elenco de primera la acompañará. Se trata Braulio Castillo, Sara Jarque, Yamaris Latorre y Jasond Calderón, bajo la dirección de Gilberto Valenzuela.

La también declamadora aclaró que la obra aunque tiene escenas dramáticas, la “gente se va a reír y mucho”, ya que en los ensayos que han realizado sobran las risas. La artista aclaró que en medio de todas las situaciones que se viven en el país la risa es un bálsamo

Pupo describió la oportunidad de protagonizar una obra a su edad y con los años de experiencia como un regalo que le envió su fenecido esposo Eduardo Penedo “desde el cielo”. Penedo falleció en marzo de este año y para la actriz han sido meses muy duros en su proceso de aceptar una nueva realidad al no contar físicamente con su compañero de vida.

Desde marzo, la artista ha trabajado en su proceso de duelo aceptando que hay días buenos y otros de profundo dolor.

“Las fechas especiales han sido fuertes y tristes. Primer cumpleaños mío, primer Thanksgiving, primer aniversario, primera Navidad y primero todo que estoy sin él después de más de 30 años. Hay días que los paso de lo más bien y de pronto viene una patada emocional y me tumba. Después de 50 años se está presentando esta oportunidad a mi edad en el teatro de que pueda protagonizar y no importa las arrugas es una fortuna. Me van a poner un relleno para verme gordita. Así que no tengo que hacer dieta”, reveló.

PUBLICIDAD

“Pienso que esta oportunidad laboral me la envió él desde el cielo, porque él sabe que la necesito. Estoy muy agradecida”, añadió.

Agradecida con su ejemplar carrera actoral

Al reflexionar sobre sus 50 años de trayectoria, la primera palabra que surge en su mente es: “agradecida”. Pupo es una artista polifacética. Se ha desarrollado con éxito en la actuación, el canto, la composición, animación, producción y declamación. Reconoce que escoger una faceta se le hace imposible, porque a todas le imparte mucha pasión.

“Al pensar en mi carrera debo ser agradecida al universo y a Puerto Rico de que me hayan permitido trabajar en algo que me apasiona y que me ha hecho muy feliz que me ha dado muchas satisfacciones, pero sobre todo que me haya permitido estar en contacto con el público. Adoro a la gente y lo que más me gusta es despertar sus emociones en dar mi amor. Siento que me reciprocan y siento el amor del pueblo tan profundo como si fueran mi familia. Nunca pensé que iba a ser artista. De niña no tenía ese sueño, lo que sí tenía era inclinaciones artísticas. Desde pequeña escribía poemas, pero no decía que iba a ser artista. La vida me fue llevando por rumbos que fueron abriendo puertas que yo abrí. Agradecida con la bendición de Dios de que me dio un talento”, precisó.

Pupo no pondera el retiro y por lo pronto tampoco es un tema de conversación diaria. Mientras surjan las oportunidades ella va a estar lista para entregarse “con los mismos nervios del primer día”.