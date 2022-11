La empresaria y modelo Maripily Rivera confesó vivir una etapa de gran felicidad en la que, además del éxito en los negocios, el amor también le sonríe.

La emoción se dibuja en su rostro al resaltar las cualidades que la conquistaron de José Javier Carrasquillo, y compartir los planes de boda con el enamorado natural de Carolina, quien le propuso matrimonio a principios de este mes con el paisaje del Cañón Blanco, en Utuado, de escenario.

“El lugar es espectacular. Nunca había ido. Es como tú estar en el planeta Marte”, comparó con asombro en un aparte con este medio durante la conferencia de prensa que realizó en el restaurante Mojitos, en el Hotel Caribe Hilton, en San Juan, para promover su paleta de maquillaje “Maripily de Roman Color”. La empresaria, quien llegó acompañada de su prometido, prosiguió detallando la experiencia romántica que planificó su enamorado en complicidad con Christian Xavier, hermano de la modelo.

“Me encantó mucho, el junte entre ellos. El detalle lo vi bien caballeroso porque a ti te comprometen, y es bien raro el hombre que se te arrodille ahora y te dé una sortija y te diga ‘cásate conmigo’, porque esos detalles son bien de la antigua, y yo soy bien criada a la antigua”, compartió, y de inmediato comenzó a enumerar las cualidades que la conquistaron.

“Es un hombre espectacular. No tengo ninguna queja. Me apoya en todo. Es una persona humilde, que es lo que en realidad me llena a mí”.

La boda será en junio próximo en su tierra natal. “Aquí yo nací y me crié”, afirmó la empresaria, quien regresó a vivir a suelo boricua tras 16 años en Miami, Florida. “Qué mejor que casarme en mi isla”.

Realizar la ceremonia por el ritual católico también está en sus planes. “Quiero algo más íntimo, algo bonito, bello, como siempre lo he soñado, casarme con mi traje espectacular, de blanco, por la iglesia católica, porque nunca me he casado por la iglesia católica. Él sí, pero él se puede casar porque puede anular su primer matrimonio, entonces yo puedo recibir la bendición de Papá Dios, realizar el sueño mío y el sueño de mi difunta madre”, compartió la ponceña. “Ya yo pasé un matrimonio, sé lo que es casarse, (pero) claro, nunca una boda así, espectacular, porque yo me casé por el juez”, mencionó la modelo, quien en 2009 se casó con el expelotero Roberto Alomar, y se divorció en 2011.

Como parte de los preparativos, compartió que ya tiene el lugar de la recepción seleccionado. “Va a ser en un hotel espectacular, en mi país, y me voy a casar en la catedral del Viejo San Juan, con un padre que siempre he ido. Siempre cogía misa desde niña y me trae muchos recuerdos ese lugar”, destacó, y compartió que no será la única ceremonia.

“Antes quiero hacer algo en Las Vegas (Nevada), en algún momento, puede que sea mañana, pasado mañana”, reveló mientras soltaba varias carcajadas. “En algún momento nos vamos a ir a escapar para Las Vegas”.

23 de noviembre de 2022. San Juan, PR. Conferencia de prensa convocada por la empresaria Mariply Rivera, quien presentó una nueva línea de productos de maquillaje, y a la que llegó acompañada de su prometido, José Javier Carrasquillo, llevada a cabo en el Restaurante Mojitos, Hotel Caribe Hilton. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

Maripily resaltó su alegría por darse la oportunidad en el amor. “Creo que la última relación me dio bien duro. Estuve un año y medio sola, que yo no me veía nuevamente enamorada. Estaba bien arisca a pesar de que busqué ayuda, de que puedes superarlo, puedes hablarlo y enfrentarlo”, dijo haciendo referencia a una relación en la que confesó sufrir maltrato físico y emocional. Sin embargo, a insistencias de un amigo en común, accedió a conocer a José Javier Carrasquillo, lo que resultó en un “amor a primera vista”.

Por otro lado, compartió cómo se siente su hijo, José Antonio “Joe Joe” García, sobre la relación con su prometido. “Te diría que Joe Joe está un poquito celoso, pero es normal. Son las rabietas de un niño de su edad, de que yo fui mamá soltera, de que siempre lo tuve, pero él tiene que entender que él tiene una novia, tiene su familia, su papá ha rehecho su vida también, tiene su familia, y a mamá le toca”, puntualizó la empresaria, quien planifica pasar un Día de Acción de Gracias en familia.

Promueve la belleza

Su interés en todo lo relacionado con realzar la belleza femenina la llevó a trabajar la paleta de maquillaje “Maripily de Roman Color”, inspirada en su personalidad.

El set compacto de sombras en tonos neutrales, que trabajó en alianza con la casa de cosméticos Roman Color, viene con una brocha y un espejo. “Este proyecto lo tenía mucho antes de la pandemia”, afirmó sobre la propuesta que le realizó la empresa con más de 40 años de establecida en Puerto Rico. “Pero con todo lo que pasó, entendí que era mejor esperar al momento correcto”.

La también modelo enfatizó en la importancia de mostrar un semblante maquillado, más allá de todo estado de ánimo. “No importa las situaciones difíciles que he tenido, porque he vivido situaciones muy alegres, pero he tenido más malas que buenas, y en las malas, yo siempre digo ‘espérate, no importa, vamos a ponernos un poquito de color en la cara, maquillaje, a ponerme bonita’, porque nosotras las mujeres, no importa qué situación vivamos en la vida, porque todas vivimos situaciones diferentes, tenemos que vernos bien y nadie mejor que uno mismo, porque esto es amor propio, para tú quererte y amarte”, sostuvo enfática.

Maripily adelantó que entre sus planes figura el lanzamiento de lip gloss, delineador y más sets de sombras por temporadas, entre otros ofrecimientos.

El precio de “Maripily de Roman Color” es de $39, pero como promoción durante el “black friday” y el “lunes cibernético”, se venderá a $29.99 con envío gratuito. Está disponible a través de Amazon, pompisstores.com, romancolorcosmetics.com y en las tiendas Pompis.