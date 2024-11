Maripily celebró la compra de su segundo apartamento en Miami al ritmo del reguetón

View this post on Instagram

El festejo, sin embargo, no se limitó al mundo digital. En la noche, el “Huracán Boricua Categoría 10″ se juntó con amigos y colegas de la industria del entretenimiento . Se trata de Carlos Adyan , Lissette Eduardo “Chiky Bombom” y Salvador García “Salvita” .

“Mis amores bellos de Nueva York, mañana, 9 de noviembre, los espero en ‘La casa de Maripily se vale to’. Si no has comprado tu boleto, ahora mismo acabamos de abrir otra sección. Entra a Pietix.com Los espero a las 8:00 p.m. en el Lovinger Theatre en el Bronx, New York. Estarán mis invitados, estos papalotes de Rodrigo Romeh, Paulo Quevedo y Alfredo Adame”, sostuvo.