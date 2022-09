Cuando Maripily Rivera está enamorada y feliz no es un secreto que se guarde para ella lo que desea en su relación sentimental.

La modelo y empresaria es plena de contar públicamente la felicidad que la embarga y sus planes con su nuevo amor. De igual forma no le quita el sueño admitir que la relación no funcionó y que llegue un próximo que la complemente y la respete, “sino lo cambio como un cheque semanal”, admite sin reparos.

La pareja que hoy acompaña a Rivera se trata de un puertorriqueño que no pertenece a los medios de comunicación y que le ha provocado revivir dos ilusiones que tenía guardadas: contraer matrimonio mediante una ceremonia y volver a convertirse en madre.

“Me llegó un hombre espectacular que espero que me dure por muchos años y que sea el hombre con el que quiero casarme, porque no me he casado como mi familia quería o con una boda como lo hicieron mis hermanas y mis hermanos. Lo voy hacer en familia y con los más cercanos. En esta relación y si me caso me veo con otro hijo. No me puedo ir de este mundo sin volver a ser madre. Antes de ser artista o de cualquier otra cosa lo que más me he disfrutado es ser madre.No puedo tenerlo yo porque soy alto riesgo, pero lo haría por un vientre de alquiler. Quisiera la nena que siempre he soñado”, reveló la madre de José Antonio García, conocido como Joe Joe, de 21 años.

La modelo reconoció que al Joe Joe crecer y este regresar a Puerto Rico se sintió muy sola al tener el nido vacío, por lo que le encantaría disfrutar el rol de la maternidad con otra madurez.

En el pasado Rivera estuvo casada con el expelotero de las Grandes Ligas, Roberto Alomar. De su soltería confirmó que llevaba una año y medio sin pareja, antes de darse una nueva oportunidad en el amor.

Sin abundar sobre cómo conoció a su pareja precisó que lo más que le gusta es que al ser puertorriqueño comparten la misma cultura y gustos, ya conoció a su familia y lo está integrando a sus rutinas de ejercicios. Mencionó que él respeta mucho sus trabajos y los diferentes negocios que tiene.

“Soy una mujer independiente y no busco un hombre que me venga a mantener. Busco que me complemente, me respete, respete y entienda mi trabajo y lo que me gusta hacer. Si mis relaciones anteriores no se han dado en mi vida es porque por ejemplo tengo un contrato en México y le digo ¿me apoyas o no me apoyas?, pues nos tenemos que dejar porque esto lo que quiero. Fui madre soltera, crié a mi hijo y ahora me toca disfrutar lo que dejé de hacer por estar en el rol de madre”, añadió la empresaria de 45 años que aclaró.

Con dos maridos

Rivera que reside entre Puerto Rico y Miami por primera vez protagonizará en el teatro nacional la comedia “Maripily y sus dos maridos”, producción escrita por Miguel Morales.

La obra se estrena del 16 al 17 de septiembre en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. En cartelera tiene previsto los teatros de Juana Díaz, Humacao y Mayagüez.

La propietaria de Pompis Stores estará acompañada de los comediantes dominicanos Tony Pascual, Fausto Mata y Aquiles Correa. Al elenco se unen las actrices Ivonne Arriaga y Joealis Filippetti. La petición de volver al teatro, ya que el pasado ella hizo la obra “Malas” en el 2016 se la propuso Miguel Morales hace más de un año al encontrarse en uno de los pasillos de Telemundo.

Maripily, Tony Pascual y Aquiles Correa presentan la comedia escrita y dirigida por Miguel Morales, “Maripily y sus 2 maridos”. alexis.cedeno@gfrmedia.com (Alexis Cedeño)

“Lo primero es que no soy actriz y respeto mucho el trabajo de quienes se dedican a esto. Estoy rodeada de comediantes dominicanos muy famosos y que admiro mucho. La química con todos ellos ha sido excelente. Tanto Joealis como Ivonne me han ayudado mucho. Ellas son las vecinas que me ayudan en este revolú de tener dos maridos a la vez. El papel se parece mucho a mí, porque quien es la única mujer en Puerto Rico que tiene un novio y lo deja y la próxima semana dice next y lo cambia como un cheque semanal; Maripily (explota en carcajadas) y la otra es JLo. (Jennifer López). Si los hombres lo hacen ¿por qué nosotras no podemos? “, indicó la empresaria que añadió que los mismos derechos que tienen los hombres aplican a la mujeres.

Rivera detalló que en la comedia se presenta una mujer enamorada de dos hombres al estar casada con ambos sin que ellos lo sepan.

Ante este panorama, El Nuevo Día le preguntó ¿Entiendes que te podrías enamorar de dos hombres a la vez?

“La vida actual es muy distinta a la de antes. Siendo sincera en mi tiempo de soltera yo podía tener un novio aquí y otro allá. Eso sí, estaba soltera y no tenía compromiso. Ahora no porque estoy en una relación estable y me siento feliz. Sucede que hay mujeres que se pueden enamorar de dos hombres a la vez y hombres de dos mujeres a la vez. Hay personas que viven en relaciones de tres y no es mi caso porque yo no. Como te dije sino funciona lo lloro dos días y next y vámonos”, señaló Rivera, quien aseguró que ha tenido muchas desilusiones amorosas, pero sigue creyendo en el amor.

Rivera va a permanecer más tiempo en la isla por la obra teatral y por futuros negocios que desea establecer, entre ellos un gimnasio. Lo próximo que considera es una oferta para un reality en México que podría darse en enero. Todavía no ha confirmado su participación por lo que prefirió no dar detalles sobre el proyecto.

Mientras tanto sigue con su colección de perfumes “Fit Girl” y “Fit Boy”, su línea de mahones y productos colágeno, entre otras cosas.