Después de 5 años, la empresaria y modelo puertorriqueña, Maripily Rivera, regresará a las comedias teatrales. En esta ocasión, la propietaria de Pompis Stores estará acompañada de los comediantes dominicanos Tony Pascual, Fausto Mata y Aquiles Corrrea.

Según un comunicado de prensa, el junte protagonizará la comedia teatral “Maripily y sus dos maridos”, escrita y dirigida por Miguel Morales. Como parte del elenco estarán Ivonne Arriaga y Joealis Filippetti.

La comedia, que estrenará en septiembre, visitará varios teatros: Bellas Artes de Santurce, del 16 al 17 de septiembre; Barceloneta, del 23 al 24 de septiembre; Juana Díaz, del de 30 septiembre al 1 de octubre; Humacao, del 14 al 15 de octubre y Mayagüez, del 2 al 3 diciembre.

La venta de boletos inició hoy, viernes, 8 de julio, a las 10:00 a.m. a través de Ticketera.

No descarta regresar a la televisión

El pasado 26 de abril, cuando lanzó su nueva colección de perfumes “Fit Girl” y “Fit Boy”, El Nuevo Día le preguntó a Rivera si participaría en un “reality show” como “La Casa de los Famosos”. La modelo de 45 años no lo descartó.

“Me han hecho acercamientos para ese tipo de ‘realities’, lo que pasa es que al menos este año yo no puedo regresar a la televisión. Me hicieron un acercamiento en México y uno en Estados Unidos. Yo no puedo porque tengo varios productos que estoy lanzando, los cuales aguanté por la pandemia”, aclaró.

Rivera hizo referencia a unos productos de colágeno y una paleta de maquillajes que lanzará próximamente. También adelantó sus planes teatrales para el mes de septiembre. Sin embargo, exhortó a sus fanáticos a estar en calma porque en el 2023 llegará a la pantalla.